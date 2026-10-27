Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân USS Colorado đến Australia, AUKUS tiến thêm bước mới

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Colorado của Hải quân Mỹ sẽ là tàu đầu tiên tham gia lực lượng triển khai luân phiên tại Australia từ cuối năm 2027. (Nguồn: Seapower Magazine)

Quyết định trên được công bố ngày 26/10 bởi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting, trước thềm đợt bảo dưỡng tàu ngầm dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Hoạt động nhằm đánh giá năng lực của Australia trong việc bảo dưỡng các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và Anh.

Theo kế hoạch, Lực lượng tàu ngầm triển khai luân phiên phía Tây (SRF-West) sẽ hoạt động tại căn cứ hải quân HMAS Stirling ở bang Tây Australia.

Cơ sở này dự kiến tiếp nhận luân phiên tối đa bốn tàu ngầm tấn công của Mỹ và một tàu ngầm tấn công của Anh.

Sáng kiến trên thuộc Trụ cột I của AUKUS, hướng tới hỗ trợ Australia phát triển năng lực sở hữu và vận hành các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trang bị vũ khí thông thường.

Thông qua hoạt động triển khai luân phiên, Australia sẽ từng bước tích lũy chuyên môn kỹ thuật, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và năng lực quản lý, giám sát cần thiết để vận hành, bảo dưỡng hạm đội tàu ngầm trong tương lai.

Trong tuyên bố, Lầu Năm Góc đánh giá việc lựa chọn USS Colorado tham gia đợt triển khai luân phiên đầu tiên vào năm 2027 là cột mốc quan trọng trong quá trình triển khai Trụ cột I của AUKUS.

Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực răn đe chung tại Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn mở rộng năng lực bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần cho hoạt động triển khai tàu ngầm của cả ba nước trong khu vực.

(theo Anadolu)