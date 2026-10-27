Mỹ đưa tàu ngầm hạt nhân tới Australia, củng cố AUKUS

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Ngày 26/10, Hải quân Mỹ thông báo sẽ triển khai tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Colorado tới căn cứ HMAS Stirling, bang Tây Australia, vào cuối năm 2027.

Đây là tàu ngầm lớp Virginia đầu tiên của Mỹ tham gia Lực lượng Tàu ngầm luân phiên phía Tây (SRF-West).

Lực lượng SRF-West dự kiến tiếp nhận luân phiên tối đa 5 tàu ngầm tấn công nhanh, gồm 4 tàu của Mỹ và 1 tàu của Anh. Trong tuyên bố chung, ba nước đánh giá việc triển khai này là cột mốc quan trọng trong xây dựng năng lực răn đe chung tại Thái Bình Dương theo khuôn khổ hiệp ước quốc phòng AUKUS.

Sáng kiến này cũng nhằm giúp Australia chuẩn bị năng lực vận hành, bảo dưỡng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này trong tương lai, đồng thời hỗ trợ hoạt động triển khai và bảo dưỡng tàu ngầm của các đồng minh.

Hải quân Mỹ đã thành lập Cơ sở Hỗ trợ hải quân Stirling tại căn cứ HMAS Stirling hồi đầu năm nay để phục vụ nhân sự và hoạt động của lực lượng SRF-West.

AUKUS là thỏa thuận quốc phòng ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ, tập trung hỗ trợ Australia sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trang bị vũ khí thông thường, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao.

Chương trình tàu ngầm là một trụ cột quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Australia, với tổng chi phí dự kiến lên tới 235 tỷ USD trong 30 năm, theo dự báo của chính phủ nước này./.