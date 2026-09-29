Mỹ đưa tàu khu trục mới nhất vào tầm bắn tên lửa Nga

USS Ted Stevens cập cảng Whittier ngày 27/9, trước khi diễn ra lễ hạ thủy chính thức vào ngày 3/10. Đây là lễ hạ thủy một tàu chiến Mỹ đầu tiên được tổ chức tại Alaska kể từ năm 2013. Sự xuất hiện của con tàu đánh dấu việc một trong những chiến hạm mặt nước hiện đại nhất của Hải quân Mỹ được đưa tới khu vực lân cận vùng Viễn Đông Nga.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight III của Hải quân Mỹ. (Ảnh: MW)

Alaska chỉ cách Nga khoảng 90 km tại điểm gần nhất, với eo biển Bering nằm giữa hai bên. Vị trí này khiến Alaska trở thành một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt khi Mỹ và Nga cùng tăng cường hoạt động quân sự tại Bắc Cực và Bắc Thái Bình Dương.

Flight III đưa năng lực của Arleigh Burke lên một cấp độ mới

USS Ted Stevens thuộc cấu hình Flight III, phiên bản mới nhất của lớp tàu khu trục Arleigh Burke. Điểm đáng chú ý nhất trên tàu là radar phòng không và phòng thủ tên lửa AN/SPY-6(V)1, được thiết kế để cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên không.

Radar này có thể theo dõi nhiều loại mục tiêu, từ máy bay và tên lửa hành trình cho tới tên lửa đạn đạo. Khi kết hợp với hệ thống chiến đấu Aegis cùng kho vũ khí tên lửa của tàu, AN/SPY-6(V)1 giúp các tàu Flight III đảm nhiệm vai trò quan trọng hơn trong phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp.

Để đáp ứng yêu cầu của các hệ thống điện tử thế hệ mới, Flight III được tăng đáng kể khả năng phát điện và làm mát so với những phiên bản trước của Arleigh Burke. Đây là yếu tố quan trọng để tàu có thể vận hành radar công suất cao cùng nhiều hệ thống cảm biến và tác chiến hiện đại.

Sự xuất hiện của USS Ted Stevens cũng diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ phải duy trì cường độ hoạt động lớn của hạm đội Arleigh Burke. Tuổi đời của nhiều tàu trong lớp, cùng nhu cầu triển khai liên tục tại Trung Đông, đã đặt ra bài toán cân bằng giữa yêu cầu tác chiến và công tác bảo trì.

Có thời điểm 15 tàu khu trục Arleigh Burke hiện diện quanh Iran trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu. Chiếc đầu tiên của lớp, USS Arleigh Burke, được khởi đóng năm 1988 và đưa vào biên chế tháng 7/1991. Tuổi đời ngày càng cao của hạm đội đã làm xuất hiện những câu hỏi về khả năng duy trì hiệu quả hoạt động trước các đối thủ có năng lực quân sự tương đương.

Xét riêng về tàu khu trục hiện đại, Nga hiện chưa đưa vào biên chế một thế hệ tàu tương đương các chương trình mới của Mỹ. Vì vậy, dù nhiều tàu Arleigh Burke đã hoạt động trong thời gian dài, lớp tàu này vẫn được đánh giá là có lợi thế đáng kể về cảm biến và năng lực tác chiến so với các tàu khu trục hiện có của Nga.

Alaska trở thành điểm tựa mới trong chiến lược Bắc Cực

Việc USS Ted Stevens xuất hiện tại Alaska đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh khu vực Bắc Cực và Bắc Thái Bình Dương ngày càng được Washington coi trọng. Hải quân Mỹ duy trì hoạt động tại đây thông qua các nhiệm vụ an ninh hàng hải ở vĩ độ cao, tập trận và huấn luyện trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Nga tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên phần lãnh thổ phía bắc của mình. Điều này thúc đẩy Mỹ tăng cường khả năng triển khai lực lượng có thể hoạt động trong môi trường Bắc Cực.

Một tàu khu trục Flight III hoạt động từ Alaska có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong đó có phòng không, phòng thủ tên lửa, giám sát hàng hải và hỗ trợ các hoạt động tấn công tầm xa. Vị trí của Alaska cũng cho phép những chiến hạm như USS Ted Stevens tiếp cận các tuyến hàng hải và vùng biển nằm gần Nga cũng như khu vực Bắc Cực rộng lớn hơn.

Nga cũng dành ưu tiên đáng kể cho Bắc Cực trong việc triển khai các khí tài quân sự hiện đại. Trong số đó có hai tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Kirov, được xem là những chiến hạm mặt nước chạy năng lượng hạt nhân duy nhất còn hoạt động trên thế giới. Chiếc thứ hai trong số này đã được đưa vào hoạt động hồi đầu tháng 9.