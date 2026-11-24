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Theo các nguồn tin của tờ báo New York Times, Mỹ đã đưa Megaspeed vào danh sách thực thể, còn gọi là danh sách đen thương mại. Quyết định này khiến công ty không thể mua các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Mỹ nếu không được cấp phép.

Mọi doanh nghiệp muốn bán sản phẩm chứa công nghệ Mỹ, bao gồm chip của Nvidia, cho Megaspeed đều phải xin phép trước khi giao hàng. Megaspeed đang là tâm điểm của vụ bê bối liên quan đến công ty chế tạo chip Nvidia của Mỹ.

Megaspeed hiện đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự với cáo buộc buôn lậu con chip AI sang Trung Quốc, vi phạm luật của Mỹ. Công ty này từng do bà Alice Huang lãnh đạo, người mà giới chức Mỹ cho là được tình báo Trung Quốc sử dụng. Bà cũng từng có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với ông Jensen Huang, CEO cả Nvidia.

Khoảng hai tuần trước, ông Huang từ chức CEO Nvidia, sau khi mối quan hệ trên cùng một mối quan hệ khác với nhân viên Nvidia bị phanh phui. Tuy nhiên, trong ngày 23/11, Nvidia thông báo khôi phục chức vụ CEO cho ông sau khi nhận được bảo đảm từ các quan chức cấp cao Mỹ rằng ông không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Quyết định đưa Megaspeed vào danh sách thực thể được đưa ra sau nhiều tuần tranh luận trong nội bộ chính quyền Mỹ. Cuộc tranh luận này đặt Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người muốn nhanh chóng hành động đối với Megaspeed và siết các quy định khác về chip AI, vào thế đối lập với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người đứng đầu cơ quan quản lý hoạt động xuất khẩu công nghệ.

Trong một cuộc phỏng vấn tháng này, ông Bessent cho rằng Bộ Thương mại đã chậm trễ triển khai biện pháp xử lý vấn đề. Theo ông, các quan chức Bộ Tài chính đã thúc giục suốt nhiều tuần để đưa Megaspeed vào danh sách, song quyền quyết định thuộc về Bộ Thương mại.

Ông Bessent cho biết Bộ Tài chính, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đều ủng hộ việc đưa Megaspeed vào danh sách đen từ nhiều tháng trước.

Trong khi đó, ông Lutnick chủ trương áp dụng biện pháp có chọn lọc hơn khi hạn chế bán công nghệ ra nước ngoài. Cách tiếp cận này khiến nhiều quan chức trong chính quyền và Quốc hội chỉ trích Bộ Thương mại quá gần gũi với Nvidia và ông Huang.

Ngày 16/11, Bộ Thương mại ban hành một loạt quy định toàn diện nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với các trung tâm dữ liệu AI sử dụng công nghệ Mỹ trên thế giới.

Năm ngoái, ông Lutnick từng triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quyết liệt, trong đó có việc giám sát đợt mở rộng đáng kể danh sách thực thể. Tuy nhiên, động thái này vấp phải phản ứng mạnh từ Trung Quốc, buộc các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump phải bước vào đàm phán với Bắc Kinh.

Kể từ đó, Bộ Thương mại thận trọng hơn khi áp dụng các biện pháp kiểm soát công nghệ. Cơ quan này đã không bổ sung bất kỳ công ty nào vào danh sách thực thể trong hơn một năm, quãng thời gian dài nhất trong 18 năm. Việc bổ sung Megaspeed sẽ chấm dứt chuỗi thời gian này.

Bộ Thương mại bắt đầu xem xét hoạt động của Megaspeed từ năm 2024, sau khi công ty này - lúc đó còn ít được biết - đến bắt đầu mua số chip AI tiên tiến trị giá hàng tỷ USD và vận chuyển từ California đến Malaysia.

Quy định của Mỹ cấm các công ty Trung Quốc trực tiếp mua chip AI tiên tiến. Tuy nhiên, Megaspeed và một số doanh nghiệp khác đã lách quy định bằng cách đăng ký dưới hình thức công ty thuộc sở hữu Singapore rồi nhập khẩu chip. Giới chức Mỹ cũng nghi ngờ Megaspeed buôn lậu chip AI vào Trung Quốc.

Cuối năm 2024, một quan chức Bộ Thương mại đến kiểm tra trung tâm dữ liệu của Megaspeed tại Malaysia và phát hiện các máy chủ vẫn nằm nguyên trong thùng, chưa được lắp đặt. Phát hiện này làm gia tăng nghi ngờ về hoạt động buôn lậu.

Vào tháng 6/2025, giới chức Mỹ và Singapore đã gặp bà Huang tại Singapore để chất vấn về các thương vụ mua hàng của Megaspeed. Giới chức Singapore cũng tạm giữ bà để thẩm vấn.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Thương mại đột ngột dừng xử lý vụ việc sau một cuộc trao đổi bất thường giữa tổng cố vấn pháp lý của Nvidia và một quan chức cấp cao của bộ.

Cụ thể, sau khi giới chức Singapore tạm giữ bà Huang, ông Tim Teter, tổng cố vấn pháp lý của Nvidia, đã liên hệ với ông Jeff Kessler, quan chức Bộ Thương mại do Tổng thống Trump bổ nhiệm, vào tháng 8 để hỏi về vụ tạm giữ và quá trình điều tra. Sau đó, ông Teter tiếp tục liên hệ với các điều tra viên phụ trách vụ Megaspeed để yêu cầu cung cấp thông tin, đồng thời cho biết ông Kessler đã cho phép Nvidia thực hiện các yêu cầu này.

Trong một tuyên bố tháng này, giới chức Singapore cho biết họ vẫn tiếp tục điều tra Megaspeed nhưng nhận được rất ít thông tin hoặc hỗ trợ liên quan đến công ty.

Những người chỉ trích cho rằng việc chính quyền Mỹ chậm áp đặt chế tài đã tạo điều kiện để Megaspeed tiếp tục mua lượng sản phẩm công nghệ trị giá hàng trăm triệu USD. Theo dữ liệu của nền tảng thông tin thương mại ImportGenius, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, công ty con của Megaspeed tại Malaysia đã tiếp nhận hơn 800 triệu USD hàng hóa chứa chip Nvidia thuộc diện kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.