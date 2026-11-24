Theo hãng tin Reuters ngày 23/11, quyết định được Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố, với lý do các doanh nghiệp trên có hoạt động đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Washington. Việc bị đưa vào danh sách đồng nghĩa các công ty và cá nhân muốn xuất khẩu công nghệ tiên tiến của Mỹ, trong đó có các bộ xử lý đồ họa (GPU) cao cấp của Nvidia phục vụ phát triển AI, sang những doanh nghiệp này phải được Bộ Thương mại cấp phép. Các giấy phép như vậy nhiều khả năng sẽ bị từ chối.

Sáu doanh nghiệp gồm MSFusion, PT Megaspeed International và Speedmatrix tại Malaysia; Apex Enterprise Solutions và Swiftdata tại Singapore; cùng Megaspeed tại Thái Lan. Theo một quan chức Bộ Thương mại Mỹ, tất cả các doanh nghiệp này đều có mối liên hệ với Megaspeed.

Megaspeed trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện cáo buộc công ty này tìm cách chuyển các chip AI tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc, bất chấp những hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Cơ quan chức năng Mỹ đã điều tra doanh nghiệp này từ năm 2024. Tháng 6/2025, các nhân viên Bộ Thương mại Mỹ, phối hợp với cơ quan chức năng Singapore, đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở Megaspeed. Sau hoạt động này, Bộ Tư pháp Mỹ tiếp nhận vai trò chủ trì cuộc điều tra hình sự đối với công ty. Hiện Washington cũng đang xem xét các cáo buộc buôn lậu chất bán dẫn trái phép.

Vụ việc thu hút sự chú ý sau những thông tin liên quan đến Alice Huang, cựu lãnh đạo của Megaspeed, người bị truyền thông đề cập trong các cáo buộc nghi vấn hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng không có cơ sở. Megaspeed khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty là hợp pháp và tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Bà Alice Huang đã rời công ty từ tháng 8/2025.