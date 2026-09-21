Mỹ đưa kỹ năng đạp xe vào trường học

Vào một ngày tháng 9/2026, các em học sinh của Trường Tiểu học Terra Vista (thành phố Rancho Cucamonga, bang California) được trang bị mũ bảo hiểm và những chiếc xe thăng bằng màu đen trắng để tham gia một tiết học đạp xe ngay tại trường.

Xen lẫn sự lo lắng nhẹ của các thầy cô hướng dẫn là những nụ cười rạng rỡ, tiếng reo hò phấn khích cùng tràng cười giòn giã của các học sinh nhỏ tuổi.

Những tiết học dạy đi xe đạp như vậy nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “All Kids Bike” do tổ chức phi lợi nhuận Strider Education Foundation (Mỹ) sáng lập và vận hành.

Theo trang web chính thức của “All Kids Bike”, sứ mệnh cốt lõi của dự án này là giúp mọi trẻ em tại Mỹ biết đi xe đạp ngay trong giờ học môn Giáo dục thể chất thông qua việc sử dụng xe thăng bằng.

Việc đưa bộ môn này vào học đường không chỉ mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả học sinh bất kể hoàn cảnh gia đình hay môi trường sống, mà còn thay thế hình thức học tự phát từ người thân như trước đây. “All Kids Bike” bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được học.

Cạnh đó, theo khuyến nghị về hoạt động thể chất của Chính phủ Mỹ, trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi nên vận động vừa phải đến mạnh trong ít nhất 60 phút mỗi ngày, kết hợp các bài tập tăng cường cơ bắp và xương tối thiểu 3 ngày/tuần. Riêng với trẻ từ 3 đến 5 tuổi, việc khuyến khích vận động rải rác suốt cả ngày là rất cần thiết.

Chính vì những lợi ích thiết thực cho sức khỏe thể chất lẫn sự phát triển bộ não của trẻ, chương trình ngày càng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền, nhà trường và phụ huynh học sinh.

Khi các trường đăng ký tham gia, “All Kids Bike” sẽ kết nối họ với các nhà tài trợ để hỗ trợ kinh phí.

Theo ông Drew Raney, giáo viên thể dục tại thành phố Wasco (bang California), hoạt động này cực kỳ phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo.

Ở độ tuổi này, các giờ học thể chất thường tập trung giúp trẻ khám phá chuyển động, học cách chia sẻ không gian, tuân thủ chỉ dẫn và vui chơi thông qua các dụng cụ như dù nhiều màu, ván trượt có bánh xe hay bóng nhún (Hippity Hops). Vì vậy, việc bổ sung xe đạp giúp nội dung học tập trở nên phong phú và hấp dẫn hơn, ông Drew Raney nhấn mạnh.

Không dừng lại ở việc tập lái, một số trường học còn kết hợp chương trình này với các bài học về an toàn giao thông đường bộ, an toàn cho người đi bộ và đồng thời thiết kế bài học riêng tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tham gia.

Đơn cử như Hệ thống Trường Công lập Seattle đã tích hợp nội dung này vào chương trình “Let’s Go” dành cho học sinh lớp 3, 4 và 5, bao gồm các điều chỉnh phù hợp với học sinh có nhu cầu đặc biệt về vận động hoặc nhận thức.

Học sinh được hướng dẫn cách băng qua đường, giao tiếp bằng mắt với người lái xe và nhận biết các tình huống nguy hiểm.

Các “sân tập giao thông” mô phỏng ngay trong không gian nhà trường tạo điều kiện cho các em thực hành di chuyển qua giao lộ, tuân thủ biển báo dừng, đi đúng làn đường hay ra vào bãi đậu xe.

Bà Lisa Weyer, Giám đốc điều hành Strider Education Foundation, kỳ vọng một ngày nào đó việc đạp xe sẽ trở nên phổ biến trong trường học “giống như bóng rổ, bóng né hay bất kỳ môn thể thao nào khác”, trở thành một kỹ năng sống cơ bản trong chương trình giáo dục thể chất tiêu chuẩn.