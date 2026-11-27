Công nghệ hiệu ứng mặt đất và thông số kỹ thuật của drone Squire

Trong bối cảnh Lầu Năm Góc tăng cường mạnh mẽ năng lực tác chiến không người lái với hơn 25.000 hệ thống máy bay không người lái (UAV) và chống máy bay không người lái bổ sung cho Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, sự xuất hiện của phương tiện không người lái - drone Squire do hãng Regent Defense phát triển mang đến một hướng tiếp cận khác biệt cho nhiệm vụ tuần tra và giám sát trên biển.

Video: REGENT Craft

Thay vì bay ở độ cao trung bình như các dòng UAV trinh sát truyền thống hay di chuyển hoàn toàn dưới nước như xuồng tự hành, drone Squire hoạt động ngay sát bề mặt đại dương nhờ nguyên lý khí động học hiệu ứng mặt đất - WIG (Wing-in-Ground hoặc Wing-in-Ground effect).

Phương tiện này vận hành theo 3 giai đoạn rõ rệt gồm nổi trên mặt nước ở tốc độ thấp, nâng thân bằng hệ thống cánh ngầm khi đạt vận tốc khoảng 65 km/h (35 hải lý/h) để giảm lực cản thủy động lực học và sau đó tách hẳn khỏi mặt nước để lướt trên lớp đệm không khí ở độ cao chỉ tương đương khoảng một sải cánh.

Mỹ đưa drone Squire tới Trung Đông, bay sát mặt biển né radar nhờ công nghệ hiệu ứng mặt đất. Ảnh: REGENT/defence-blog.com

Về thông số kỹ thuật, phiên bản drone Squire tiêu chuẩn chạy hoàn toàn bằng điện có sải cánh khoảng 4,9 mét, dài 4,6 mét, đạt tốc độ hành trình tối đa khoảng 130 km/h (70 hải lý/h), nhanh hơn đáng kể so với phần lớn các xuồng mặt nước không người lái thông thường.

Tầm hoạt động của bản thuần điện đạt 185km (hơn 100 hải lý), với tải trọng nhiệm vụ khoảng 22,7kg để mang theo cảm biến quang điện tử, thiết bị trinh sát điện tử, phao thủy âm hoặc hàng tiếp tế nhỏ.

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng phát triển cấu hình hybrid kết hợp động cơ đốt trong và pin điện nhằm kéo dài tầm hoạt động lên tới 740km (400 hải lý), đồng thời tích hợp hệ thống điều khiển tự hành cho phép phương tiện tự nhận diện chướng ngại vật trên biển và phối hợp theo bầy đàn mà không cần đường băng hay bệ phóng chuyên dụng.

Ứng dụng công nghệ hiệu ứng mặt đất kết hợp cánh ngầm, drone Squire của Regent hứa hẹn tạo lối đi mới cho giám sát hàng hải tại Trung Đông. Ảnh: REGENT/en.defence-ua.com

Lợi thế tàng hình dưới đường chân trời radar và những hạn chế thực chiến

Ưu điểm lớn nhất của drone Squire nằm ở khả năng ẩn mình tự nhiên trước các hệ thống radar cảnh giới trên biển.

Nhờ duy trì độ cao bay chỉ cách mặt nước vài mét, phương tiện này tận dụng hiệu ứng che khuất của đường chân trời radar kết hợp với nhiễu phản xạ từ sóng biển, khiến các trạm radar bờ biển lẫn radar trên tàu chiến rất khó phát hiện từ xa.

Bên cạnh đó, thiết kế chạy điện giúp giảm thiểu dấu hiệu bộc lộ nhiệt và tiếng ồn so với các phương tiện dùng động cơ phản lực hay tuabin khí thông thường, trong khi tốc độ 130 km/h (70 hải lý/giờ) cho phép nó cơ động tiếp cận mục tiêu hoặc chuyển tiếp dữ liệu trinh sát nhanh hơn nhiều so với xuồng không người lái truyền thống.

Khả năng cất và hạ cánh trực tiếp trên mặt nước từ bến cảng, tàu đổ bộ hoặc tàu mặt nước cỡ nhỏ cũng giúp đơn giản hóa khâu triển khai hậu cần ở các vùng biển nhạy cảm như eo biển Hormuz hay Biển Đỏ.

Phiên bản drone Squire tiêu chuẩn chạy hoàn toàn bằng điện có sải cánh khoảng 4,9 mét, dài 4,6 mét, đạt tốc độ hành trình tối đa khoảng 130 km/h (70 hải lý/h). Ảnh: REGENT/twz.com

Tuy nhiên, chính đặc thù thiết kế hiệu ứng mặt đất lại tạo ra những nhược điểm và giới hạn tác chiến đáng kể cho drone Squire.

Trước hết, tầm hoạt động 185km của phiên bản thuần điện là tương đối khiêm tốn khi đặt trong không gian hàng hải rộng lớn ở Trung Đông, buộc phương tiện phải phụ thuộc vào các tàu mẹ hoặc căn cứ ven bờ gần khu vực tuần tra nếu muốn duy trì hiện diện liên tục.

Thứ hai, tải trọng 22,7kg chỉ đủ cho các cụm cảm biến trinh sát nhẹ hoặc nhiệm vụ tiếp tế quy mô nhỏ, khó có thể mang theo các tổ hợp radar công suất lớn hay vũ khí tấn công hạng nặng.

Ngoài ra, việc bay ở độ cao cực thấp ngay trên mặt biển khiến phương tiện nhạy cảm hơn với điều kiện sóng lớn, gió giật mạnh và thời tiết biển động, đòi hỏi hệ thống điều khiển bay tự động phải phản ứng cực kỳ chính xác để tránh va chạm mặt nước khi biển động cấp cao.

(Theo twz.com, en.defence-ua.com, timesofdefence.com.tr, defense.regentcraft.com, defence-blog.com)