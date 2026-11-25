Megaspeed International cho biết Alice Huang đã rời công ty vào tháng 8-2025 và công ty đã tiến hành "hoạt động kinh doanh hợp pháp". Ảnh: The Straits Times

Theo Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS), các doanh nghiệp bị đưa vào danh sách thực thể (Entity List) sẽ phải xin giấy phép khi tiếp cận công nghệ Mỹ, bao gồm các bộ xử lý đồ họa (GPU) cao cấp của Nvidia.

Megaspeed hiện bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì nghi liên quan hoạt động chuyển chip Nvidia sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu. Công ty trước đó bác bỏ cáo buộc và khẳng định hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nvidia tái bổ nhiệm Jensen Huang làm Giám đốc điều hành (CEO), với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.

Ông Huang từng từ chức ngày 12-11 sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ với Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, người bị nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này.

Trong khi đó, Singapore và Malaysia khẳng định sẽ tăng cường giám sát, không để doanh nghiệp lợi dụng lãnh thổ nhằm né tránh các quy định kiểm soát xuất khẩu.

Vụ việc cho thấy Washington tiếp tục siết quản lý chuỗi cung ứng chip AI trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung gia tăng.