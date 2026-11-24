Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 23/11 cho biết, thỏa thuận thương mại đạt được gần đây với Liên minh châu Âu (EU) sẽ góp phần giảm chi phí mua sắm của các hộ gia đình. Ông coi đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa London và Brussels đang được cải thiện sau sự kiện nước Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit.