Mỹ đưa doanh nghiệp Singapore vào danh sách kiểm soát xuất khẩu
Chính phủ Mỹ ngày 23/11 đã đưa Megaspeed International, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, hạn chế công ty này tiếp cận các dòng chip tiên tiến của Mỹ. Động thái này xuất phát từ lo ngại chip AI có thể bị chuyển hướng sang Trung Quốc, vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Washington.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/my-dua-doanh-nghiep-singapore-vao-danh-sach-kiem-soat-xuat-khau-246261124161439367.htm