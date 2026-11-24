Theo Bộ Thương mại Mỹ, Megaspeed vận hành các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á và từng là đối tác dịch vụ đám mây chính thức của Nvidia. Công ty bị cáo buộc cho các doanh nghiệp bên ngoài thuê năng lực tính toán hoặc chuyển hướng chip AI tiên tiến sang thị trường khác, vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Megaspeed là đối tác lớn của Nvidia, nhưng từng bị cảnh sát Singapore điều tra vì nghi ngờ các hoạt động gian lận. Ảnh: TheStar

Việc bị đưa vào danh sách đen đồng nghĩa các nhà cung cấp Mỹ không được xuất khẩu hàng hóa, phần mềm và công nghệ cho Megaspeed nếu chưa có giấy phép đặc biệt. Tuy nhiên, giới chức nhận định khả năng doanh nghiệp được cấp phép là rất thấp.

Megaspeed trở thành tâm điểm chú ý từ cuối tháng 10, sau khi truyền thông đưa tin về mối quan hệ ngoài luồng giữa CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang, cựu quản lý cấp cao kiêm cổ đông kiểm soát của Megaspeed.

Ngày 8/11, ông Jensen Huang gửi thông điệp tới toàn thể nhân viên Nvidia, thừa nhận hành vi ngoại tình với bà Alice Huang. Ba ngày sau, hội đồng quản trị Nvidia chấp thuận đơn từ chức của ông, sau khi xuất hiện thêm cáo buộc về mối quan hệ tình cảm với một quản lý cấp dưới tại tập đoàn.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra ngày 23/11 khi hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm lại ông Huang làm CEO. Quyết định được đưa ra sau khi nhận được bảo đảm từ các quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ rằng việc ông trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia.

Thông tin ông tái đảm nhiệm chức vụ được công bố chỉ vài giờ trước khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Megaspeed. Cổ phiếu Nvidia sau đó tăng hơn 30%.

Megaspeed bác bỏ các cáo buộc, khẳng định công ty "tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp và đúng pháp luật". Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết bà Alice Huang đã rời công ty từ ngày 30/8/2025 và không còn giữ bất kỳ vai trò nào tại đây.