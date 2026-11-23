Mỹ đưa 7 vũ khí laser tối tân vào cuộc đua diệt UAV. Ảnh: KBR solutions/Thor Dynamics.

Lầu Năm Góc chuẩn bị tổ chức cuộc thử nghiệm bắn đạn thật quy tụ 7 hệ thống laser năng lượng cao tại bang Utah vào giữa tháng 12/2026. Cuộc cạnh tranh được kỳ vọng giúp quân đội Mỹ lựa chọn công nghệ phòng thủ có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái với chi phí thấp hơn tên lửa đánh chặn truyền thống.

Bảy hệ thống laser bước vào cuộc cạnh tranh công nghệ quân sự

Cuộc đua phát triển vũ khí laser năng lượng cao tại Mỹ đang bước vào giai đoạn thử nghiệm quan trọng khi Lầu Năm Góc lựa chọn 7 hệ thống từ 13 đề xuất của các doanh nghiệp quốc phòng để tham gia chương trình đánh giá thực địa tại bãi thử Dugway, bang Utah, dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 12/2026. Mục tiêu của chương trình là xác định những công nghệ có khả năng phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa máy bay không người lái (UAV) trong điều kiện tác chiến thực tế, qua đó rút ngắn thời gian chuyển đổi từ nguyên mẫu nghiên cứu sang trang bị phục vụ quân đội.

Theo thông cáo ngày 16/11/2026 của Lầu Năm Góc, Văn phòng Thứ trưởng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành 401 (JIATF 401), đơn vị do Lục quân Mỹ dẫn đầu nhằm đẩy nhanh việc phát triển năng lực chống UAV, đã lựa chọn các doanh nghiệp tham gia giai đoạn thử nghiệm thứ hai. Danh sách quy tụ những nhà thầu quốc phòng lớn cùng các công ty công nghệ quy mô nhỏ, phản ánh xu hướng mở rộng cạnh tranh trong lĩnh vực vũ khí năng lượng định hướng, nơi khả năng phát triển công nghệ nhanh và chi phí triển khai đang trở thành những yếu tố quan trọng bên cạnh sức mạnh hỏa lực.

Trong số 7 hệ thống được lựa chọn, Allen Control Systems tham gia với BULLFROG, kết hợp công nghệ theo dõi mục tiêu quang học tự động và năng lượng định hướng, trong khi Aurelius Systems giới thiệu ARCHIMEDES, một giải pháp laser có thiết kế cơ động. AeroVironment thông qua công ty con BlueHalo đưa LOCUST X1 vào cuộc thử nghiệm, còn Kord Technologies, công ty con của KBR, tham gia bằng FIREFLY, hệ thống tích hợp trên bệ vận chuyển nhằm thuận tiện cho việc triển khai tại các vị trí phòng thủ.

Hai ứng viên tiếp theo gồm Crossbow, sản phẩm hợp tác giữa Lockheed Martin và doanh nghiệp chuyên về laser sợi quang IPG Photonics, cùng LASER ARMOR của Thor Dynamics, hệ thống được thiết kế theo hướng giảm khối lượng và tăng khả năng cơ động. Các giải pháp này đại diện cho những cách tiếp cận khác nhau trong việc tích hợp nguồn phát laser, cảm biến theo dõi mục tiêu, hệ thống điều khiển và cơ chế làm mát, những thành phần quyết định khả năng duy trì hoạt động khi đối mặt với nhiều mục tiêu liên tiếp.

Mỹ đưa 7 vũ khí laser tối tân vào cuộc đua diệt UAV. Ảnh minh họa.

Khác biệt nhất trong danh sách là TALOS của Yrikka, hệ thống laser năng lượng cao được thiết kế để mang trên máy bay không người lái. Thay vì bố trí nguồn phát laser trên mặt đất rồi chiếu lên mục tiêu, TALOS đưa vũ khí lên không trung, tạo khả năng tiếp cận mục tiêu từ những góc quan sát khác nhau. Thiết kế này mở ra hướng nghiên cứu mới trong phòng thủ chống UAV, bởi một hệ thống laser trên không có thể giảm bớt những điểm mù do địa hình, công trình hoặc vật cản gây ra, dù vẫn phải giải quyết các yêu cầu phức tạp về năng lượng, tải trọng và làm mát.

Sự xuất hiện của các hệ thống có cấu hình khác nhau cho thấy quân đội Mỹ chưa đặt cược hoàn toàn vào một phương án phòng thủ duy nhất. Các tổ hợp đặt cố định có lợi thế về nguồn điện và khả năng vận hành liên tục, trong khi những hệ thống cơ động hoặc gắn trên phương tiện bay có thể phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ lực lượng đang di chuyển. Cuộc thử nghiệm tại Dugway vì vậy không đơn thuần đánh giá khả năng bắn trúng mục tiêu mà còn xem xét tính phù hợp của từng giải pháp trong các môi trường triển khai khác nhau.

Mỹ đưa 7 vũ khí laser tối tân vào cuộc đua diệt UAV. Ảnh minh họa.

Chi phí đánh chặn thấp mở ra hướng phát triển phòng không mới

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy quân đội Mỹ đầu tư vào vũ khí laser là bài toán chênh lệch chi phí giữa phương tiện tấn công và vũ khí đánh chặn. Trong nhiều tình huống, lực lượng phòng thủ phải sử dụng tên lửa có giá hàng trăm nghìn USD để tiêu diệt những UAV thương mại hoặc UAV tự chế có giá thành thấp hơn rất nhiều. Khi các phương tiện không người lái xuất hiện với số lượng lớn, việc duy trì phương thức đánh chặn truyền thống có thể tạo ra áp lực tài chính và hậu cần kéo dài, nhất là khi kho dự trữ tên lửa cần được bổ sung liên tục.

Vũ khí laser năng lượng cao được phát triển nhằm giải quyết một phần bài toán này bằng cách sử dụng chùm ánh sáng hội tụ để truyền năng lượng tới mục tiêu. Khi chiếu chính xác trong thời gian đủ lâu, chùm laser có thể làm hư hỏng các bộ phận quan trọng như cảm biến, cánh quạt, lớp vỏ hoặc linh kiện điện tử, khiến UAV mất khả năng thực hiện nhiệm vụ. Khác với tên lửa phải mang theo đầu đạn và động cơ đẩy, laser truyền năng lượng gần như tức thời tới mục tiêu trong phạm vi đường ngắm, qua đó giảm nhu cầu sử dụng đạn đánh chặn vật lý.

Chi phí điện năng trực tiếp cho mỗi lần khai hỏa có thể thấp hơn nhiều so với giá một quả tên lửa phòng không, nhưng điều đó không đồng nghĩa toàn bộ chi phí vận hành vũ khí laser chỉ gồm tiền điện. Một tổ hợp hoàn chỉnh vẫn cần nguồn phát công suất lớn, thiết bị cảm biến, hệ thống điều khiển hỏa lực, cơ chế làm mát, bảo dưỡng và nhân lực vận hành. Hiệu quả kinh tế thực tế vì vậy phụ thuộc vào tuổi thọ thiết bị, mức tiêu thụ năng lượng, khả năng duy trì hoạt động và số mục tiêu có thể xử lý trong một khoảng thời gian nhất định.

Bên cạnh lợi thế chi phí, vũ khí laser vẫn đối mặt với những giới hạn vật lý khó khắc phục hoàn toàn. Sương mù, bụi, mưa và nhiễu động khí quyển có thể làm suy giảm hoặc phân tán năng lượng của chùm tia, trong khi địa hình, tòa nhà và các vật cản khác khiến hệ thống mất đường ngắm trực tiếp tới mục tiêu. Với những UAV bay thấp, việc phát hiện và duy trì chùm laser đủ lâu để vô hiệu hóa mục tiêu có thể trở nên khó khăn, nhất là khi phương tiện liên tục thay đổi hướng bay hoặc hoạt động trong môi trường có nhiều vật cản.

Đây cũng là lý do hệ thống TALOS gắn trên UAV thu hút sự quan tâm trong cuộc thử nghiệm. Việc đưa nguồn phát laser lên cao có thể cải thiện góc quan sát, mở rộng khả năng tiếp cận các mục tiêu bị che khuất từ mặt đất và giảm khoảng cách tác chiến trong một số tình huống. Tuy nhiên, phương án này đồng thời đặt ra thách thức lớn về việc tích hợp nguồn điện đủ mạnh và hệ thống tản nhiệt lên một phương tiện bay có giới hạn nghiêm ngặt về trọng lượng, thời gian hoạt động và khả năng mang tải. Nếu không giải quyết được các vấn đề trên, lợi thế về vị trí triển khai khó có thể chuyển hóa thành hiệu quả đánh chặn ổn định.

Trước khi bắt đầu bắn thử tại Dugway, cả 7 nhóm phát triển phải hoàn tất các yêu cầu chứng nhận an toàn laser, tích hợp với mạng lưới chỉ huy và điều khiển, đồng thời vượt qua những bước kiểm tra sơ bộ tại bãi thử. Trong giai đoạn đánh giá thực địa, các hệ thống sẽ theo dõi và tấn công những mục tiêu UAV đại diện cho các tình huống đe dọa khác nhau, qua đó cung cấp dữ liệu về khả năng phát hiện, độ chính xác, độ ổn định và mức độ sẵn sàng vận hành. Kết quả thử nghiệm sẽ giúp cơ quan quân sự đánh giá liệu các hệ thống có đủ điều kiện chuyển sang sản xuất và triển khai hay vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo Chuẩn tướng Matthew Ross, Giám đốc JIATF 401, chương trình được xây dựng theo hướng cho phép những hệ thống chứng minh được hiệu quả có thể nhanh chóng nhận đơn đặt hàng, tạo điều kiện khởi động dây chuyền sản xuất và đưa trang bị tới lực lượng sử dụng mà không phải trải qua khoảng thời gian chờ đợi kéo dài sau thử nghiệm. Cách tiếp cận này phản ánh yêu cầu rút ngắn chu kỳ mua sắm công nghệ quốc phòng trong bối cảnh các mối đe dọa từ UAV liên tục thay đổi, buộc lực lượng phòng thủ phải thích ứng nhanh hơn so với quy trình phát triển vũ khí truyền thống.

Cuộc thử nghiệm tháng 12 được triển khai sau chương trình thí điểm vào tháng 10/2026, khi JIATF 401 lựa chọn 4 hệ thống năng lượng định hướng, trong đó có FIREFLY của Kord Technologies và một hệ thống laser của AeroVironment, để đánh giá hoạt động tại 5 căn cứ quân sự Mỹ. Việc tiếp tục mở rộng danh sách ứng viên cho thấy Lầu Năm Góc đang tìm kiếm những giải pháp có thể triển khai ở nhiều cấp độ, từ bảo vệ căn cứ cố định đến hỗ trợ lực lượng cơ động, thay vì chỉ phát triển một loại vũ khí phục vụ mọi nhiệm vụ.

Từ góc độ công nghệ và thị trường, cuộc cạnh tranh tại Dugway còn phản ánh xu hướng kết hợp laser công suất cao với cảm biến quang điện, thuật toán nhận dạng mục tiêu và hệ thống điều khiển tự động. Đối với các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, đây là một hướng phát triển đáng theo dõi trong các lĩnh vực quang học, điện tử công suất, quản lý nhiệt và trí tuệ nhân tạo, dù việc nghiên cứu hoặc ứng dụng công nghệ lưỡng dụng vẫn cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Kết quả cuộc thử nghiệm tại Dugway dự kiến trở thành cơ sở quan trọng để Lầu Năm Góc quyết định những hệ thống laser nào đủ khả năng chuyển từ giai đoạn phát triển sang mua sắm và triển khai thực tế. Tuy nhiên, số lượng hệ thống được đặt hàng, công suất laser cụ thể, hiệu quả đánh chặn trong điều kiện thời tiết bất lợi và khả năng duy trì hoạt động trước nhiều UAV liên tiếp vẫn là những câu hỏi chưa có lời giải cuối cùng. Cuộc thử nghiệm vì vậy sẽ là phép kiểm chứng thực tế đối với tham vọng sử dụng năng lượng định hướng để giảm chi phí phòng không và thay đổi cách quân đội đối phó với các mối đe dọa từ phương tiện không người lái.