Mỹ đưa 1.200 Vệ binh Quốc gia đến Trung Đông

Binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia gác tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Đây được xem là lần đầu tiên một đơn vị Vệ binh Quốc gia Mỹ được đưa vào triển khai theo mô hình lữ đoàn mới, kết hợp giữa lực lượng tác chiến mặt đất truyền thống với các năng lực hiện đại như máy bay không người lái (UAS), tác chiến điện tử (EW), hệ thống chống drone và chỉ huy - kiểm soát số hóa.

Lữ đoàn 116, đơn vị nòng cốt trong đợt triển khai, được hình thành từ các lực lượng thuộc 2 bang Virginia và Kentucky. Theo thiết kế MBCT, lực lượng này được kỳ vọng có khả năng cơ động cao hơn, tăng cường năng lực thu thập thông tin, phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa mới nổi trên chiến trường hiện đại.

Việc điều động diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại Trung Đông, đồng thời đối mặt với môi trường an ninh phức tạp, bao gồm xung đột khu vực, tấn công bằng UAV và nguy cơ leo thang giữa các lực lượng đối đầu trong khu vực.