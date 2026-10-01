Mỹ dự kiến thành lập Bộ Tư lệnh Máy bay không người lái, cắt giảm 20% sĩ quan cấp tướng

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin AP, phát biểu tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico (bang Virginia) trong bài diễn văn về "tình hình quân đội", ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc dự định thành lập một bộ tư lệnh mới do một tướng bốn sao đứng đầu, nhằm thúc đẩy các năng lực tác chiến tự động như máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo và robot.

Ông Hegseth nhận định phương thức chiến tranh đang thay đổi nhanh chóng, trong khi hệ thống chỉ huy và hỗ trợ của quân đội chưa được điều chỉnh tương ứng. Dẫn việc Ukraine và Iran sử dụng rộng rãi máy bay không người lái làm ví dụ, ông nhấn mạnh quân đội Mỹ phải đẩy nhanh cải cách để thích ứng với chiến trường tương lai.

Ông Hegseth cũng thông báo quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm số lượng tướng lĩnh và đô đốc, nâng mục tiêu cắt giảm từ 10% lên 20%. Việc điều chỉnh này phải hoàn tất trước tháng 1/2027.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc sẽ triển khai một nghiên cứu về sự phát triển của chiến tranh trong tương lai. Nghiên cứu do những người sau đây cùng chủ trì: ông Elon Musk, Giám đốc điều hành Công ty Khám phá không gian SpaceX; ông Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ và ông Palmer Luckey, người sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril.

Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự quy mô lớn hoàn toàn mới đầu tiên của Mỹ sau 40 năm, đồng thời thành lập Văn phòng Các vấn đề tôn giáo.

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