Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Ngày 22/10/2026, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã ký bốn thư ý định với các doanh nghiệp công nghệ, dự kiến cung cấp tổng cộng tối đa 389 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) theo Đạo luật CHIPS và Khoa học.

Khoản hỗ trợ hướng đến các công nghệ bán dẫn và vật liệu quan trọng phục vụ điều khiển, chuyển đổi và truyền tải điện, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nhiệt hạch, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện hiện đại.

Theo công bố của Bộ Thương mại Mỹ, Helion là doanh nghiệp được đề xuất mức hỗ trợ lớn nhất, tối đa 175 triệu USD. Nguồn vốn dự kiến phục vụ nghiên cứu bán dẫn công suất điện áp cao và các mô đun điện tiên tiến, đáp ứng yêu cầu dòng điện xung cường độ lớn trong hệ thống phát điện nhiệt hạch.

Các linh kiện bán dẫn này đóng vai trò điều khiển, cung cấp và thu hồi năng lượng từ hệ thống nam châm trong thiết bị nhiệt hạch của Helion. Đây là một trong những hướng nghiên cứu nhằm nâng cao khả năng kiểm soát năng lượng trong các hệ thống phát điện thế hệ mới.

Hoạt động nghiên cứu, chế tạo bán dẫn tại phòng thí nghiệm của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST). Ảnh: NIST.

Commonwealth Fusion Systems được đề xuất hỗ trợ tối đa 85 triệu USD để phát triển bán dẫn phục vụ gia nhiệt plasma bằng sóng vô tuyến, điện tử công suất, hệ thống điện tử chẩn đoán nhiệt hạch và linh kiện có khả năng hoạt động trong môi trường bức xạ.

Trong khi đó, Vertical Semiconductor dự kiến nhận tối đa 73 triệu USD để nghiên cứu bán dẫn công suất gallium nitride (GaN) cấu trúc thẳng đứng. Công nghệ này hướng đến cải thiện hiệu suất truyền tải điện và giảm kích thước thiết bị cung cấp điện cho hệ thống tính toán tiên tiến.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đặt mục tiêu trình diễn công nghệ trong một giá đỡ máy chủ trung tâm dữ liệu AI có công suất 2,5 MW. Đây là mục tiêu nghiên cứu được công bố, chưa phải kết quả vận hành thương mại đã được xác nhận.

Doanh nghiệp thứ tư, Sibelco, được đề xuất hỗ trợ tối đa 56 triệu USD để phát triển công nghệ tinh chế và hoàn thiện thạch anh siêu tinh khiết. Vật liệu này được sử dụng trong nồi nung tăng trưởng tinh thể, thiết bị thủy tinh công nghệ và nhiều công đoạn sản xuất bán dẫn.

Hệ thống thử nghiệm năng lượng nhiệt hạch của Helion, doanh nghiệp được đề xuất hỗ trợ tối đa 175 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn công suất. Ảnh: IAEA/Helion.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, phát triển điện tử công suất có thể giúp nâng cao hiệu suất chuyển đổi điện, tăng độ ổn định của lưới điện và giảm tổn thất nhiệt. Những cải tiến này ngày càng quan trọng khi nhu cầu điện từ trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán tiếp tục gia tăng.

Một điểm đáng chú ý trong cơ chế hỗ trợ là Chính phủ Mỹ dự kiến nhận cổ phần thiểu số tại cả bốn doanh nghiệp. Phần vốn góp này không mang quyền kiểm soát hoặc quyền biểu quyết và là điều kiện của các khoản tài trợ.

Tuy nhiên, bốn văn bản được ký mới ở giai đoạn thư ý định. Tổng mức 389 triệu USD là hạn mức hỗ trợ tối đa dự kiến, chưa đồng nghĩa các khoản tài trợ cuối cùng đã hoàn tất hoặc được giải ngân.

Động thái trên cho thấy chính sách phát triển công nghiệp bán dẫn của Mỹ đang mở rộng sang các công nghệ liên quan trực tiếp đến hạ tầng năng lượng, vật liệu đầu vào và khả năng cung cấp điện cho hệ thống AI.