Mỹ dự kiến rót 54 tỷ USD vốn từ Hàn Quốc vào siêu dự án LNG Alaska

Cơ sở xử lý khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại bang Louisiana, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn thạo tin, trong ngày 30/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ công bố kế hoạch sử dụng khoảng 54 tỷ USD từ gói đầu tư chiến lược mà Hàn Quốc đã cam kết, nhằm xây dựng một cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại bang Alaska cùng một số dự án trọng điểm khác.

Việc thu hút dòng vốn từ Hàn Quốc sẽ mang lại nguồn tài chính mang tính quyết định cho siêu dự án LNG tại Alaska, vốn đã đối mặt với nhiều năm bất định về chi phí và tính khả thi thương mại.

Dự án này bao gồm một hệ thống đường ống vận chuyển khí tự nhiên từ khu vực North Slope của Alaska đến một cơ sở hóa lỏng ở bờ biển phía Nam, từ đó xuất khẩu thẳng sang châu Á.

Đây sẽ là dự án đầu tiên của Mỹ có đường tiếp cận trực tiếp với châu Á, thị trường tiêu thụ LNG có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Tổng thống Trump đã nhiều lần quảng bá dự án này như một giải pháp để mở rộng năng lực xuất khẩu năng lượng của Mỹ và thắt chặt quan hệ với các đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Về mặt thương mại, hai nhà nhập khẩu LNG lớn nhất của Nhật Bản là JERA và Tokyo Gas đã ký các thỏa thuận sơ bộ để mua tổng cộng 2 triệu tấn mỗi năm từ cơ sở này.

Tháng 3/2026, nhà phát triển dự án Glenfarne cho biết họ đã nhận được các cam kết mua lên tới 13 triệu tấn/năm. Để bảo đảm nguồn vốn vay, công ty cần tìm kiếm thêm thỏa thuận cho 3 triệu tấn nữa, đồng thời phải chuyển đổi tất cả các cam kết thành hợp đồng ràng buộc pháp lý.

Trong thời gian qua, giới chức Mỹ và Hàn Quốc đã tích cực làm việc để phân bổ gói đầu tư chiến lược trị giá 350 tỷ USD mà Hàn Quốc cam kết theo một thỏa thuận thương mại trong năm 2025.

Bên cạnh dự án LNG tại Alaska, hai bên cũng thảo luận về các khoản đầu tư tiềm năng vào điện hạt nhân và một dự án nhà máy điện khí tại bang Texas.

Động thái trên nằm trong chuỗi các công bố về kinh tế và đầu tư trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Trump đang nỗ lực củng cố hồ sơ kinh tế nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri, trong bối cảnh tỷ lệ tín nhiệm của ông đã sụt giảm xuống mức 32%, mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị. Hiện tại, cử tri Mỹ bày tỏ nhiều lo ngại về cuộc chiến tranh tại Iran và tình trạng giá xăng dầu leo thang.

Bản thân bang Alaska cũng đang trở thành "chiến địa" trung tâm khi đảng Cộng hòa nỗ lực duy trì quyền kiểm soát tại Thượng viện Mỹ. Giới phân tích đánh giá cuộc đua tại bang này giữa Thượng nghị sỹ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Dan Sullivan và ứng cử viên đảng Dân chủ Mary Peltola hiện ở thế giằng co quyết liệt./.