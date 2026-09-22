Mỹ dự kiến mở hai căn cứ quân sự tại Greenland

Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland ngày 13/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo truyền thông quốc tế ngày 22/9, hai địa điểm được lựa chọn là Narsarsuaq ở miền nam Greenland và Mestersvig ở bờ biển phía đông.

Tại Narsarsuaq, Mỹ dự kiến khôi phục hoạt động quân sự ở khu vực từng đặt căn cứ Bluie West One. Washington đóng cửa cơ sở này vào thập niên 1950, sau đó dân số địa phương giảm xuống chỉ còn vài chục người.

Mestersvig hiện là một tiền đồn quân sự được Đội tuần tra chó kéo xe Sirius sử dụng. Đây là đơn vị đặc nhiệm của Đan Mạch, đảm nhận nhiệm vụ tuần tra tại những khu vực xa xôi ở Greenland.

Thông tin trên được đưa ra trước khi Đan Mạch, Greenland và Mỹ dự kiến ký thỏa thuận mới bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào 10h30 ngày 22/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Chi tiết thỏa thuận chưa được công bố

Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 tuyên bố Mỹ đã đạt thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, trao cho Washington quyền kiểm soát thường trực đối với vấn đề an ninh và các nhu cầu khác tại hòn đảo. Theo ông Trump, thỏa thuận cũng ngăn các đối thủ của Mỹ lập căn cứ, duy trì hiện diện quân sự hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không được Washington chấp thuận.

Văn bản thỏa thuận chưa được công khai, các chi tiết cuối cùng được cho là vẫn có thể thay đổi cho đến khi văn kiện được ký kết.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland chưa đưa ra phản hồi chính thức. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng từ chối cung cấp thông tin cụ thể, chỉ nhắc lại tuyên bố trước đó rằng thỏa thuận sẽ giúp bảo đảm an ninh cho Greenland và Mỹ.

Theo Đan Mạch, thỏa thuận mới đặt vấn đề an ninh Bắc Cực dưới sự giám sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thay vì chỉ do Mỹ và Đan Mạch phụ trách.

Thỏa thuận được xây dựng sau nhiều tháng Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép liên quan đến Greenland. Ông Trump từ lâu tuyên bố muốn Mỹ kiểm soát vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch, đồng thời có thời điểm không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự hoặc kinh tế để đạt mục tiêu này.

Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người dân Greenland phản đối ý tưởng trên. Những tuyên bố của ông Trump, căng thẳng nhất vào tháng 1/2026, đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao trong NATO và thúc đẩy Đan Mạch cùng Greenland đàm phán với Washington nhằm hạ nhiệt tình hình.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự với hơn 10.000 binh sĩ tại Greenland. Hiện Washington chỉ còn Căn cứ Không gian Pituffik trên hòn đảo, nơi có khoảng 150 quân nhân Mỹ đồn trú.