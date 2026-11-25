Theo hãng tin AP ngày 24/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) dự kiến công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về các khoản trợ cấp công nghiệp tại 16 nền kinh tế trong những ngày tới. Thông tin được tiết lộ bởi hai nguồn thạo tin, song thời điểm triển khai các biện pháp thuế mới vẫn có thể thay đổi. Nhà Trắng và USTR chưa đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch này.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Mỹ áp dụng các biện pháp thuế quan đối với những quốc gia bị xác định có hành vi phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi cho hoạt động thương mại của Mỹ. Washington cho rằng tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, được hỗ trợ bởi các khoản trợ cấp của chính phủ, đã khiến lượng hàng hóa giá thấp gia tăng trên thị trường quốc tế, gây sức ép đối với các nhà sản xuất Mỹ.

Mức thuế dự kiến chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Reuters, mức thuế có thể được điều chỉnh tùy theo từng nền kinh tế và một số giới hạn thuế quan đã được quy định trong các thỏa thuận thương mại song phương của Mỹ dự kiến vẫn được tôn trọng.

Kế hoạch trên là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm xây dựng lại chính sách thuế quan sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ các mức thuế đối ứng diện rộng được công bố năm 2025.

Việc Mỹ chuẩn bị áp dụng các biện pháp thuế quan mới diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn vẫn tồn tại nhiều bất đồng, đồng thời có thể tác động đến hoạt động xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.