Theo dự luật, đội đặc nhiệm sẽ do Ngoại trưởng Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của Bộ Tư pháp, Bộ An ninh nội địa, Bộ Tài chính và các đối tác thuộc khu vực tư nhân.

Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ điều phối các hoạt động triệt phá mạng lưới lừa đảo trực tuyến, ngăn chặn nạn buôn người và cưỡng bức lao động tại các cơ sở này.

Các quan chức nước ngoài cố tình tiếp tay hoặc trục lợi từ hoạt động lừa đảo có thể bị áp dụng biện pháp trừng phạt, bao gồm hạn chế thị thực và phong tỏa tài sản.

Dự luật đề xuất phân bổ 30 triệu USD/năm trong 2 năm tài chính 2026 và 2027 để triển khai các hoạt động liên quan, bao gồm hỗ trợ và chăm sóc nạn nhân bị buôn người.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong năm 2025, người dân nước này thiệt hại ít nhất 18,2 tỷ USD do các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Thiệt hại trên toàn cầu ước tính khoảng 40-65 tỷ USD/năm.

Dự luật đã được chuyển lên Thượng viện ngày 19-11 và đang chờ xem xét.