Mỹ dự báo sản lượng khí đốt lập kỷ lục năm thứ hai liên tiếp

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Ba trong số những nhà khai thác khí đốt lớn nhất Mỹ gồm Expand Energy, EQT và Range Resources đã công bố kết quả kinh doanh quý III. Mặc dù cả ba công ty đều phát tín hiệu sẽ duy trì hoặc cắt giảm chi tiêu trong năm 2026 so với năm trước, nhưng họ nhận định sẽ khai thác được nhiều khí đốt hơn.

Chiến lược này giúp các công ty sẵn sàng tận dụng nhu cầu ngày càng tăng khi công suất xuất khẩu LNG mới và nhu cầu điện năng từ các trung tâm dữ liệu đang định hình lại bức tranh năng lượng Mỹ.

Trong nỗ lực duy trì vị thế thống lĩnh trên thị trường khí đốt Mỹ, EQT - nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai cả nước, hôm 26/10 cho biết sẽ mua lại Range Resources thông qua thương vụ hoán đổi toàn bộ bằng cổ phiếu trị giá 13 tỷ USD. Thương vụ này sẽ tạo ra nhà khai thác khí đốt lớn nhất nước Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), xét theo năm, sản lượng khí đốt của Mỹ đang trên đà tăng từ mức kỷ lục 107,6 tỷ feet khối/ngày trong năm 2025 lên 112,2 tỷ feet khối/ngày trong năm 2026 và 116,1 tỷ feet khối/ngày trong năm 2027.

“Phần lớn mức tăng trưởng này đến từ lượng khí đồng hành tại Permian cũng như khu vực Haynesville”, ông Matthew Bernstein, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực dầu khí Bắc Mỹ tại Rystad Energy - công ty nghiên cứu và tư vấn năng lượng, cho biết.

Bể trầm tích Permian trải dài qua khu vực phía Đông bang New Mexico và phía Tây bang Texas, trong khi khu vực Haynesville nằm trên địa bàn Tây Bắc bang Louisiana và phía Đông bang Texas.

Ông Bernstein cho biết sản lượng khí đốt tại Permian - khu vực khai thác dầu đá phiến lớn nhất nước Mỹ, tăng lên cùng với sự gia tăng sản lượng dầu. Các công ty năng lượng Mỹ đang khai thác thêm dầu và khí đốt nhằm đáp ứng nhu cầu nhiên liệu toàn cầu, trong bối cảnh những gián đoạn nguồn cung do cuộc chiến tại Iran gây ra khiến giá dầu thô giao ngay của Mỹ được dự báo hướng tới mức cao nhất trong 4 năm vào năm 2026, theo triển vọng của EIA.

Trong khi đó, theo dữ liệu của EIA, tổng nhu cầu khí đốt của Mỹ sẽ tăng từ mức kỷ lục 116,5 tỷ feet khối/ngày trong năm 2025 lên 120 tỷ feet khối/ngày trong năm 2026, chủ yếu do xuất khẩu LNG tăng 17%. Mỹ sẽ cần nguồn khí đốt nhập khẩu từ Canada để đáp ứng nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Một tỷ feet khối khí đốt đủ cung cấp cho khoảng 5 triệu hộ gia đình Mỹ sử dụng trong một ngày.