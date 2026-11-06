Mỹ dự báo chỉ tạo thêm 59.000 việc làm trong tháng 10/2026

Theo CNBC ngày 5/11, nền kinh tế Mỹ được dự báo không tạo thêm nhiều việc làm trong tháng 10/2026, khi các doanh nghiệp vẫn ngần ngại tuyển dụng lao động mới nhưng cũng không cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh lực lượng lao động đang thu hẹp và tình trạng thất nghiệp dài hạn ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Công nhân sửa chữa một tuyến phố ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Theo dự báo đồng thuận của Dow Jones, các nhà kinh tế dự đoán số việc làm phi nông nghiệp tháng 10/2026 chỉ tăng khiêm tốn 59.000, nhích nhẹ so với mức 29.000 việc làm được tạo ra trong tháng 9. Kết quả này sẽ tiếp tục phản ánh xu hướng tăng trưởng việc làm ảm đạm.

Tuy nhiên, tình hình này không hẳn quá đáng lo ngại: Dự báo cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ duy trì ở mức rất thấp là 4,2%. Đây là kết quả của bối cảnh lực lượng lao động trì trệ, khiến nền kinh tế không cần tạo thêm quá nhiều việc làm để giữ tỷ lệ thất nghiệp ổn định.

Bà Nicole Bachaud, nhà kinh tế học về lao động tại trang tuyển dụng ZipRecruiter, nhận định về lâu dài, sẽ không cần tạo thêm quá nhiều việc làm cho nền kinh tế để duy trì việc làm ổn định, bởi số người sẵn sàng tham gia làm việc đang ít đi. Lực lượng lao động già hóa đang khiến nhiều người nghỉ hưu. Trong nhiều thập kỷ qua, tỷ lệ sinh thấp đồng nghĩa với việc không có nhiều người tham gia lực lượng lao động để thay thế những người nghỉ hưu. Bên cạnh đó, nhập cư hiện đã giảm đáng kể, khiến một bộ phận lao động trong độ tuổi sung sức nhất bị thu hẹp. Việc đánh giá sức khỏe thị trường lao động trong bối cảnh như vậy trở thành một mục tiêu luôn thay đổi.

Trên thực tế, số việc làm được tạo ra trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 9/2026 chỉ đạt mức trung bình 35.000 việc làm mỗi tháng. Trong khoảng thời gian này, chỉ có một tháng ghi nhận mức tăng trên 200.000 việc làm, trong khi có tới 7 tháng ghi nhận số việc làm sụt giảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi, chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm, bất chấp tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại đáng kể.

Trong giai đoạn này, lực lượng lao động đã giảm 434.000 người và hiện thấp hơn gần 1 triệu người so với tháng 9/2025. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tức tỷ lệ những người đang có việc làm hoặc đang tìm kiếm việc làm trong tổng lực lượng lao động, cũng giảm mạnh xuống còn 61,8%, tương đương mức giảm 0,8 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, trong khi hoạt động tuyển dụng yếu đi, một số khía cạnh khác của thị trường lao động lại cho thấy những dấu hiệu tích cực. Mức độ sa thải lao động vẫn rất thấp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống còn 189.000 trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 7 và dao động quanh mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Số lượng việc làm cần tuyển cũng tăng thêm 333.000 trong tháng 9. Trong khi đó, số người lao động tự nguyện nghỉ việc – một chỉ báo phản ánh mức độ tự tin của người lao động về khả năng tìm được công việc mới – đạt 3,36 triệu người, mức cao nhất trong vòng một năm rưỡi.

Ngược lại, thất nghiệp dài hạn đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ tính đến tháng 9, tổng số người lao động thất nghiệp trong hơn 25 tuần đã tăng thêm 495.000 người kể từ tháng 1/2025. Trong khi đó, thời gian thất nghiệp trung bình hiện ở mức 24,8 tuần, tăng 2,8 tuần.

Các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhìn chung đánh giá thị trường lao động vẫn vững chắc, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Những manh mối tiếp theo sẽ xuất hiện vào ngày 6/11 khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10.