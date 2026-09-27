Mỹ đồng ý cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD với Trung Quốc, khởi động đối thoại về AI

Nhà Trắng cho biết, thỏa thuận này bao gồm 30 tỷ USD hàng hóa không nhạy cảm theo cả hai chiều. Việc giảm thuế sẽ áp dụng cho hàng xuất khẩu của Mỹ gồm các sản phẩm nông nghiệp, gỗ và mỹ phẩm, cũng như hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, gồm các thiết bị gia dụng nhỏ, đồ chơi và đồ trang trí.

Thỏa thuận này đạt được sau khi Washington và Bắc Kinh gia hạn thỏa thuận ngừng chiến thương mại thêm hai tháng. Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 10/11 và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc gia hạn sẽ tạo thêm thời gian để hai bên hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ vào ngày 24 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên cũng nhất trí thành lập một hội đồng thương mại và mở rộng các kết quả của các cuộc đàm phán trước đó được tổ chức tại Kuala Lumpur.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc hôm thứ Sáu (25/9) với nhiều tín hiệu tích cực trong mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Tập đã trở về Bắc Kinh, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Bảy.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết chuyến thăm đã củng cố mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định, đồng thời sẽ có tác động lâu dài đến hòa bình và phát triển toàn cầu.

Hai nước cũng nhất trí bắt đầu một cuộc đối thoại chính thức về những rủi ro và lợi ích của trí tuệ nhân tạo, với vòng thảo luận tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào tháng 11.

Theo tuyên bố từ chính quyền hai nước, Mỹ và Trung Quốc sẽ thiết lập kênh liên lạc để giải quyết các sự cố liên quan đến AI. Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" thay vì "trí tuệ nhân tạo".

Trung Quốc cho biết họ đánh giá cao việc Mỹ áp dụng thuật ngữ mới và kêu gọi tăng cường trao đổi khi công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển.

Hai nước cũng nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong việc đăng cai các sự kiện quốc tế lớn, bao gồm Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ trong năm nay.