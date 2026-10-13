Mỹ đóng cửa 9 tàu lượn siêu tốc sau vụ tai nạn chết người

Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi rơi khỏi tàu lượn siêu tốc Goliath tại công viên giải trí Six Flags Over Georgia, bang Georgia, Mỹ, hôm 12/10. Vụ tai nạn khiến một số người khác bị thương, buộc tập đoàn Six Flags phải tạm thời đóng cửa 9 trò chơi có thiết kế tương tự tại các công viên trên toàn quốc.

Các nhân chứng cho biết nạn nhân rơi khỏi tàu lượn Goliath, va vào toa tàu nhiều lần trước khi rơi xuống mái của một "khu nhà ma" bên dưới.

Goliath là tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh tại công viên Six Flags Over Georgia, Mỹ, hoạt động từ năm 2006. Trò chơi có độ cao khoảng 61 m, đạt tốc độ tối đa 113 km/h và nổi bật với những đoạn lao dốc, khúc cua tốc độ cao. Ảnh: Six Flags

CiCi Nelson, một du khách đang xếp hàng chờ lên tàu, kể rằng cô nhìn thấy đoàn tàu trở về nhà ga với một ghế trống, thanh chắn an toàn bị lỏng và một hành khách trẻ có dấu hiệu bị thương, trên người dính máu. Một hành khách khác hoảng loạn, liên tục thông báo có người rơi khỏi tàu và yêu cầu nhân viên gọi cứu hộ.

Lực lượng khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong khi các du khách được yêu cầu rời khỏi khu vực. Nhà chức trách chưa công bố danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn.

Goliath là một trong những trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng của Six Flags Over Georgia, hoạt động từ năm 2006. Tàu lượn có độ cao tối đa khoảng 61 m, đạt tốc độ lên tới 113 km/h và mỗi lượt chơi kéo dài khoảng 3 phút 30 giây.

Vụ việc xảy ra khoảng hai tuần sau khi công viên Six Flags Magic Mountain tại California thông báo đóng cửa vĩnh viễn tàu lượn X2.