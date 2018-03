Mỹ dồn vũ khí mạnh nhất áp sát Syria

Theo Jpost, Mỹ vừa có quyết định khiến Syria bất an khi đồng loạt điều dàn vũ khí hạng nặng của mình đến Jordan.

Theo Jpost dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, lực lượng quân đội nước này vừa triển khai số lượng lớn xe tăng hạng nặng M1A2 Abrams, xe chiến đấu M2A3 Bradley tới tỉnh biên giới giữa Jordan với Syria với lý phục vụ cuộc tập trận chung.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới quân sự chính quyền Syria, mọi việc không chỉ dừng lại ở một hay vài cuộc tập trận mà Damascus đang lo ngại trước sự việc Mỹ và Jordan đang tập trung một lực lượng quân sự lớn ở biên giới phía đông nam Syria.

Mỹ dồn vũ khí đến Jordan.

Mỹ-Jordan và Syria đang bước vào cuộc chạy đua kiểm soát đường biên giới chiến lược ở khu vực al Tanf (Syria) và al-Walid (Iraq), khi Mỹ và Jordan tập trung binh lực rất lớn ở khu vực tam giác biên giới Jordan - Iraq - Syria.

Việc kiểm soát được khu vực tam giác chiến lược giữa biên giới 3 nước là chìa khóa dẫn đến việc kiểm soát hoàn toàn đường cao tốc Baghdad-Damascus và kết nối với tuyến đường chính của Baghdad-Amman (nối thủ đô của Iraq với thủ đô của Jordan).

Mỹ và Jordan trong thời gian qua đã tập trung một lực lượng lớn, gồm nhiều đơn vị thiết giáp và không quân, bao gồm cả máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công trên biên giới Jordan-Syria.

Mặc dù Washington và Amman ra tuyên bố rằng, binh lính và trang bị của Mỹ và Jordan được tạp kết ở đây là để tham gia cuộc tập trận song phương kéo dài trong vài tuần, nhưng người Syria không tin vào những tuyên bố đó.

Chính quyền Damascus cho rằng, đây là cái cớ để Mỹ và đồng minh xâm nhập vào lãnh thổ nước này. Và Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Moallem’s đã cảnh báo Jordan rằng, bất cứ một hành động quân sự nào diễn ra trong lãnh thổ Syria đều sẽ bị Damascus đáp trả như là "một cuộc xâm lăng của kẻ thù".

Tam giác biên giới này không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của Washington, Amman và Damascus, mà Tehran cũng có một mối quan tâm đặc biệt, vì nó trực tiếp liên quan đến mối quan hệ giữa các thành phố Shiite của Iraq và các dân quân Shiite Iraq chiến đấu ở Syria cho Tổng thống Bashar al-Assad.

Các tin tức tình báo của Syria và tin đưa của giới truyền thông cũng trùng với báo cáo của Mỹ về các vụ xâm nhập của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tại các trại tị nạn của người Syria trên biên giới Jordan-Syria và đặc biệt là khu vực biên giới phía nam Syria-Iraq.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, tin tức của tình báo Mỹ cho biết, giới lãnh đạo IS đã chỉ thị cho các tay súng khủng bố rút bớt lực lượng từ một số vùng của Syria và Iraq về tập trung tại hai thị trấn nằm ngang nhau ở hai bên biên giới Iraq-Syria (al Qaim-Iraq và Abu Kamar-Syria), cách khu vực al-Tanf (Syria) và al-Walid (Iraq) khoảng hơn 200 km.

Đây là địa điểm trước đây chúng đã sử dụng làm điểm tập kết binh lực để tấn công sang Syria hồi tháng 6/2014. Tuy nhiên, Tehran và Damascus đang lo ngại rằng, các báo cáo về việc IS tập trung quân ở khu vực này chỉ là cái cớ để chuẩn bị cho lực lượng Mỹ và Jordan xâm nhập miền nam Syria và tạo ra một khu vực an ninh do họ kiểm soát, bắt đầu từ điểm cuối là al-Tanf.

Để ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm năng như vậy, quân đội Syria cũng tuyên bố huy động binh lực lớn để tiến hành một cuộc tấn công vào các ổ nhóm khủng bố và đối lập ở khu vực đông nam đất nước, nhưng thực ra mục đích chính là nhằm ngăn chặn quân Mỹ-Jordan tràn qua biên giới để thực hiện ý đồ của mình.

Tuấn Vũ