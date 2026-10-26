Mỹ đón dòng tiền của giới nhà giàu Trung Quốc

Nhiều gia đình và cá nhân giàu có tại Trung Quốc đang vội vã lên kế hoạch chuyển tiền sang Mỹ

Giới nhà giàu Trung Quốc, những người đang lo ngại về chiến dịch của chính phủ nhằm truy thu thuế tài sản ở nước ngoài, có xu hướng quay trở lại nơi quen thuộc để cất giữ tiền. Đó là nước Mỹ.

Nhiều chuyên gia ngân hàng tư nhân và luật sư làm việc với khách hàng Trung Quốc cho biết, số lượng yêu cầu mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ đã tăng lên kể từ cuối tháng 7/2026.

Cụ thể, một bộ phận người giàu Trung Quốc đang chuyển tài sản vốn được cất giữ tại Singapore hoặc Hồng Kông sang Mỹ để hạn chế khả năng bị Bắc Kinh kiểm soát.

“Điều này đã trở nên tương đối phổ biến”, ông Keith Tan, Giám đốc điều hành Golden Acacia Capital, công ty có trụ sở tại Singapore chia sẻ. Ông đang hỗ trợ các khách hàng Trung Quốc quản lý danh mục tài sản ở nước ngoài. Khách hàng của ông bắt đầu lên kế hoạch chuyển tài sản sang Mỹ từ tháng 7, và một số người đã hoàn tất việc mở tài khoản trong chưa đầy hai tháng. “Đối với khách hàng Trung Quốc, rào cản để mở tài khoản tại Mỹ và chuyển tài sản sang đó không quá lớn”, ông nói thêm.

Theo ông Tan, những khách hàng giàu có thường lựa chọn các ngân hàng tư nhân lớn, trong khi những người có số tiền gửi nhỏ hơn thì tìm đến các ngân hàng trong khu vực hoặc công ty môi giới trực tuyến.

MỸ LÀ NƠI ĐƯỢC CHỌN

Làn sóng chuyển dịch tài sản này càng trở nên cấp bách sau khi Trung Quốc áp dụng chế độ thuế mới đối với các quỹ tín thác ở nước ngoài. Vào tháng 7, giới chức Trung Quốc thông báo thu nhập và lợi nhuận từ các quỹ tín thác ở nước ngoài thuộc sở hữu của những người được xác định là cư dân chịu thuế tại Trung Quốc sẽ bị đánh thuế 20%.

Các luật sư tại Singapore và Hồng Kông đang hỗ trợ khách hàng xác định tổng số thuế phải nộp, tháo dỡ các cơ cấu quỹ tín thác, bán cổ phần tại các công ty niêm yết hoặc xin vay vốn để đáp ứng những khoản thuế lớn bất thường.

Trong khi đó, Mỹ không tham gia Tiêu chuẩn báo cáo chung (CRS), khuôn khổ do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xây dựng, theo đó hơn 100 khu vực pháp lý tự động chia sẻ dữ liệu tài khoản tài chính. Các ngân hàng tại Singapore và Hồng Kông được yêu cầu báo cáo thông tin về những tài khoản có liên quan đến Trung Quốc cho Bắc Kinh, trong khi các ngân hàng Mỹ không có nghĩa vụ tương tự.

Đạo luật Tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA) của Mỹ yêu cầu các ngân hàng nước ngoài báo cáo thông tin về khách hàng Mỹ. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có cơ chế tự động chia sẻ thông tin tương ứng từ các ngân hàng Mỹ sang Bắc Kinh.

Ông James Wang, Giám đốc điều hành Blue Brick Consulting Group, đơn vị tư vấn thuế cho khách hàng tư nhân, cho biết những người không cư trú tại Mỹ nhưng mở tài khoản ngân hàng tại nước này cũng có thể tiếp cận các công cụ đầu tư được giảm hoặc miễn một số nghĩa vụ kê khai thuế với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Tuy nhiên, ông Wang lưu ý rằng các quy định mới nhất của Trung Quốc yêu cầu những người được phân loại là cư dân chịu thuế tại nước này phải tự kê khai thu nhập trên toàn thế giới với Bắc Kinh.

Theo một cố vấn hoạch định tài sản có trụ sở tại New York, người làm việc với các văn phòng quản lý tài sản gia đình Trung Quốc, các ngân hàng Mỹ đang phải căng sức đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Nhiều ngân hàng tại New York đang tận dụng cơ hội để cung cấp những giải pháp có thể giúp khách hàng Trung Quốc tránh bị cơ quan thuế Trung Quốc phát hiện tài sản.

Ông Keith Tan của Golden Acacia Capital tiết lộ thêm, những gia đình Trung Quốc có con cái sở hữu thẻ xanh Mỹ cũng đã sử dụng các quỹ tín thác do bên ủy thác nước ngoài thành lập (foreign grantor trusts). Đây là loại hình quỹ được xem là thuộc sở hữu của người sáng lập không phải công dân Mỹ, qua đó giúp hạn chế một phần nghĩa vụ thuế tại Mỹ đối với những gia đình này. Ông lưu ý, các bang có mức thuế thấp như Nevada và Florida đang trở thành những lựa chọn phổ biến.

“Họ đang đánh cược rằng tài sản sẽ không bị tiết lộ, bởi Mỹ không chia sẻ thông tin trong khuôn khổ CRS, nhờ đó họ có thể né tránh các cơ quan thuế Trung Quốc”, ông Clifford Ng, đối tác tại hãng luật Zhong Lun ở Hồng Kông, chia sẻ trên CNBC. Ông Ng cũng dự đoán một số người có quyền cư trú tại Hồng Kông hoặc Singapore, với các quỹ tín thác chưa bị Bắc Kinh phát hiện, có thể sẽ giải thể những cơ cấu này và chuyển tiền ra khỏi các khu vực trên.

GIẢI PHÁP TẠM THỜI?

Tuy nhiên, các luật sư cảnh báo rằng, dù cách thức này hiện có thể giúp tránh việc tiết lộ thông tin, lợi thế đó có thể chỉ mang tính tạm thời. Ông Clifford Ng nhấn mạnh, tài sản được nắm giữ ở nước ngoài có lẽ đã được báo cáo cho Bắc Kinh thông qua CRS và sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trong hệ thống thông tin tại Trung Quốc. Vì vậy, việc chuyển tiền từ ngân hàng ở Singapore hoặc Hồng Kông sang ngân hàng Mỹ vẫn có thể bị phát hiện trong quá trình chuyển đi.

Ông Cris Cao, đối tác tại hãng luật W&H Law Firm ở Bắc Kinh, cũng đồng tình với quan điểm rằng Bắc Kinh vẫn có khả năng đánh thuế đối với số tiền được chuyển sang Mỹ.

Khu vực phục vụ người nộp thuế Trung Quốc

“Ngay cả khi họ chuyển toàn bộ tiền ra khỏi các tài khoản được báo cáo theo CRS và đưa vào tài khoản ngân hàng tại Mỹ, điều đó cũng không đương nhiên làm giảm hoặc xóa bỏ quyền đánh thuế của cơ quan thuế, cũng như nghĩa vụ nộp thuế của họ”, ông nói. Ông Cao cho biết đã có hồ sơ ghi nhận việc số tiền được chuyển ra nước ngoài, và chỉ riêng điều đó cũng đủ để cơ quan thuế áp thuế.

Hơn nữa, cơ hội chuyển tài sản có thể đã khép lại. Việc dịch chuyển dòng tiền vốn đã nằm ở nước ngoài tương đối dễ dàng, nhưng đưa vốn ra khỏi Trung Quốc đại lục ngày càng trở nên khó khăn. “Từ nay trở đi, gần như không khoản tiền lớn nào đang nằm trong nước có thể rời khỏi Trung Quốc”, ông Jingkuan Lin, chuyên gia ngân hàng tư nhân tại Bank of Singapore, nhận định. Theo ông, ngành ngân hàng phục vụ khách hàng nước ngoài sẽ sớm bị giới hạn và chủ yếu tập trung phục vụ nhóm khách hàng đang nắm giữ vốn bên ngoài Trung Quốc.