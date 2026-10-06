Mỹ đối mặt với đợt bùng phát bệnh sởi nghiêm trọng nhất 35 năm

Các nốt phát ban điển hình của bệnh sởi. Ảnh minh họa: Ánh Tuyết/TTXVN

Thống đốc New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa trên toàn bang do dịch sởi đang gia tăng nhanh chóng, qua đó mở rộng thẩm quyền tiêm vaccine và xét nghiệm cho người dân trong bối cảnh số ca mắc tăng mạnh trên khắp vùng Đông Bắc nước Mỹ.

Theo kênh RT của Liên bang Nga ngày 6/10, tình trạng khẩn cấp được công bố hôm thứ Hai (5/10) là tuyên bố đầu tiên thuộc loại này của một bang tại Mỹ kể từ khi số ca mắc sởi bắt đầu tăng mạnh trên toàn quốc vào năm 2025. New York đã ghi nhận 108 ca được xác nhận trong năm nay tính đến ngày 3/10, phần lớn được báo cáo tại các cộng đồng nông thôn có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Bà Hochul nói: "Sau khi xem xét dữ liệu mới nhất về các ca mắc sởi tại bang New York, tôi tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Thảm họa cấp bang nhằm tăng cường những nỗ lực đang được triển khai để đối phó với căn bệnh này”.

Bà Hochul nhấn mạnh: “Không ai đáng phải mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong vì một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine”.

Sắc lệnh hành pháp dự kiến có hiệu lực đến ngày 4/11, một ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời mở rộng số lượng nhân viên y tế được phép tiêm vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) cũng như tiến hành xét nghiệm.

Dược sĩ sẽ được phép tiêm vaccine cho trẻ từ hai tuổi trở lên, trong khi các điều dưỡng có đăng ký hành nghề sẽ được phép chỉ định xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc bệnh.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bang Pennsylvania lân cận đang đối phó với đợt bùng phát dịch sởi cấp bang đầu tiên tại Mỹ trong hơn ba thập niên vượt mốc 1.000 ca, với gần 200 trường hợp phải nhập viện và 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr., người từ lâu hoài nghi về vaccine, trước đó đã đặt câu hỏi về việc Pennsylvania báo cáo những trường hợp tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh sởi và cho rằng các trường hợp này có thể đã bị "bịa đặt". Các quan chức y tế của bang bác bỏ chỉ trích này.

Trên phạm vi toàn quốc, Mỹ đang phải đối phó với đợt sởi bùng phát trở lại nghiêm trọng nhất kể từ năm 1991. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận 3.887 ca được xác nhận tính đến ngày 1/10, so với 2.289 ca trong cả năm 2025.

Năm 2000, bệnh sởi chính thức được tuyên bố đã bị loại trừ tại Mỹ, có nghĩa là không còn tình trạng lây truyền liên tục trong nước trong ít nhất 12 tháng, mặc dù các ca bệnh từ nước ngoài và những đợt bùng phát cục bộ vẫn tiếp tục xuất hiện.

Sởi là một trong những bệnh có khả năng lây nhiễm cao nhất thế giới và lây lan qua các hạt chứa virus trong không khí từ đường hô hấp. Virus có thể vẫn có khả năng lây nhiễm trong một căn phòng tới hai giờ sau khi người mắc bệnh rời khỏi đó.

Tỷ lệ tiêm chủng khoảng 95% là cần thiết để ngăn chặn các đợt bùng phát sởi kéo dài. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm tại một số khu vực của Mỹ và nhiều nơi khác.

Các chuyên gia y tế cho rằng xu hướng này có liên quan đến thông tin sai lệch lan truyền trong đại dịch Covid-19 và các cuộc phản đối quy định bắt buộc tiêm vaccine.