Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phân tích công bố vào ngày 18/11 của tổ chức nghiên cứu Trung tâm Chính sách phi đảng phái, Chính phủ Mỹ có thể không còn khả năng vay thêm để trang trải cho các khoản chi tiêu công từ quân sự đến phúc lợi hưu trí, nếu trần nợ pháp định không được điều chỉnh.

Trước đó, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã nâng trần nợ thêm 5 nghìn tỷ USD lên mức 41,1 nghìn tỷ USD trong gói cắt giảm thuế ban hành vào năm ngoái. Giới phân tích dự báo ngưỡng này sẽ bị chạm tới trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3. Nợ công của Mỹ đã vượt mốc 40 nghìn tỷ USD vào tháng 8, tăng nhanh hơn dự kiến do chi phí từ chính sách giảm thuế và ngân sách dành cho cuộc chiến tại Iran.

Khi chạm trần nợ, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để kéo dài thời gian tránh vỡ nợ, bao gồm việc tạm dừng đầu tư vào quỹ tiết kiệm của công chức và quỹ y tế của nhân viên bưu điện nghỉ hưu, cũng như luân chuyển dòng tiền giữa các cơ quan chính phủ.

Trung tâm Chính sách phi đảng phái ước tính "ngày X" - thời điểm Mỹ hoàn toàn không thể đáp ứng nghĩa vụ tài chính - có thể xuất hiện sớm nhất vào tháng 8. Tình trạng bế tắc này đặt ra áp lực lớn cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong việc quản lý dòng tiền, khi cơ quan này từng cân nhắc những phương án đặc biệt như đúc đồng xu trị giá 1 nghìn tỷ USD hoặc định giá lại dự trữ vàng theo giá thị trường.

Áp lực thời hạn đang buộc đảng Cộng hòa phải tìm kiếm thỏa thuận ngân sách trước khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ vào tháng 1. Nếu không thông qua được luật, Tổng thống Donald Trump sẽ phải đàm phán với đảng Dân chủ trong năm tới để ngăn chặn nguy cơ Chính phủ Mỹ vỡ nợ.

Hạ nghị sĩ Brendan Boyle bang Pennsylvania, người dự kiến đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ vào tháng 1, cho biết muốn đạt được thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt vòng lặp bế tắc tài khóa kéo dài giữa hành pháp và lập pháp.

Ý tưởng bãi bỏ trần nợ công cũng nhận được sự ủng hộ từ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren bang Massachusetts và chính Tổng thống Donald Trump, khi người đứng đầu Nhà Trắng từng tuyên bố trần nợ công nên bị loại bỏ hoàn toàn để tránh một thảm họa kinh tế.