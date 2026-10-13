Mỹ dọa ngừng cung cấp vũ khí và tin tình báo cho Ukraine

CNN ngày 11/10 dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đã cảnh báo giới chức châu Âu và Ukraine về khả năng ngừng cung cấp vũ khí gián tiếp và đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo.

Quân đội Mỹ được cho là đã liên lạc trực tiếp với bộ chỉ huy Ukraine để truyền đạt thông điệp này.

Các quan chức châu Âu cũng cung cấp thông tin tương tự cho Financial Times, cho biết Washington đang vận động Kiev và các nước châu Âu tìm cách chấm dứt những cuộc tập kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề xác nhận với CNN rằng Mỹ đã đe dọa ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine.

Nhà Trắng từ chối xác nhận hoặc bình luận về thông tin, trong khi giới chức Ukraine chưa đưa ra phản hồi.

Một quan chức châu Âu mô tả thông tin tình báo và vũ khí Mỹ cung cấp là "vô cùng quan trọng" đối với Ukraine, đồng thời gọi lời đe dọa trên là "ngày buồn" với Kiev và các đồng minh.

Nếu Washington thực sự đình chỉ hỗ trợ, năng lực phòng thủ của Ukraine có thể chịu tác động đáng kể.

Thông tin tình báo Mỹ giúp Kiev phát hiện các mối đe dọa tên lửa từ Nga, xác định vị trí phóng và dự đoán hướng tấn công, qua đó hỗ trợ hệ thống phòng không triển khai biện pháp đánh chặn.

Việc dừng bán vũ khí gián tiếp thông qua cơ chế Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tên lửa phòng không Patriot, trong bối cảnh Ukraine đang thiếu đạn đánh chặn để đối phó các đợt tập kích của Nga.

Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Trump chỉ trích ông Zelensky vì các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Ông Trump cho rằng, xung đột Ukraine góp phần đẩy giá dầu diesel toàn cầu lên cao, đồng thời kêu gọi hai bên ngừng nhắm mục tiêu vào hạ tầng năng lượng của nhau.

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ cáo buộc ông Zelensky phớt lờ đề nghị này và cho rằng Ukraine cần "có lãnh đạo mới".

Ông Trump sau đó tuyên bố Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.

Tuy nhiên, ông Zelensky nói chỉ biết thông tin qua truyền thông và khẳng định Kiev sẵn sàng thực hiện nếu Moscow đồng ý.

Giới chức Nga tuyên bố không biết về thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ đề cập.