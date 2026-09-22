Mỹ dọa 'cấm cửa' các hãng hàng không Iran trên toàn cầu

Mỹ bay của hãng hàng không Iran Mahan Air. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 21-9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết từ ngày 23-9, tất cả hãng hàng không Iran sẽ bị đình chỉ hoạt động trên toàn cầu do các lệnh trừng phạt của Washington. “Các bạn không thể cung cấp nhiên liệu, dịch vụ mặt đất hay bán vé cho họ. Nếu không, các bạn sẽ bị loại khỏi hệ thống giao dịch bằng đồng USD”, ông Bessent cảnh báo.

Theo ông Bessent, Washington đã xác định các tổ chức trung gian tài chính hỗ trợ Iran thực hiện giao dịch và đang tiến hành chấm dứt hoạt động của các đơn vị này.

Động thái của Mỹ đã nhanh chóng tác động đến hoạt động hàng không Iran. Hai nguồn tin Iraq cho biết nước này sẽ đình chỉ các chuyến bay của hãng hàng không Iran sau cảnh báo từ Washington. Georgia cũng cấm các hãng hàng không Iran hoạt động, trong khi Mahan Air thông báo tạm dừng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo yêu cầu của chính phủ nước này.

Ngày 8-9, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 27 hãng hàng không Iran chưa từng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Washington đồng thời nhắm tới các doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài Iran bị cáo buộc hỗ trợ ngành hàng không nước này.

Ngành hàng không Iran từ lâu chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt, khiến Tehran gặp khó khăn trong việc mua máy bay, phụ tùng và tiếp cận dịch vụ bảo dưỡng.

Các biện pháp mới nằm trong chiến dịch gây sức ép kinh tế ngày càng mạnh của Washington đối với Tehran. Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng các gói trừng phạt thứ cấp nhằm vào những đối tác của Iran, qua đó hạn chế khả năng tiếp cận đồng USD và nguồn thu của nước này.

Trong khi đó, Iran tuyên bố đã chuẩn bị kế hoạch ứng phó với các biện pháp trừng phạt mới và cho biết có thể tiếp tục duy trì hoạt động kinh tế bất chấp sức ép từ Washington.

B.N