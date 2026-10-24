Mỹ dỡ bỏ một số mức thuế quan đối với Canada trước thềm bầu cử

Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, các sản phẩm được miễn thuế đợt này bao gồm gỗ ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc chuyên dụng và thiết bị làm lạnh. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đồng thời áp đặt mức thuế mới lên một số mặt hàng khác từ Canada như thảm, một số loại van công nghiệp và chất thải, có hiệu lực từ ngày 30/10.

Phản ứng trước quyết định của Washington, Bộ trưởng phụ trách Thương mại Canada - Mỹ Dominic LeBlanc khẳng định chính phủ Canada đã ghi nhận các biện pháp thuế quan mới. Ông nhấn mạnh Ottawa đang đánh giá tác động thực tế và luôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ trên tinh thần xây dựng và thiện chí.

Cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai quốc gia Bắc Mỹ bắt nguồn từ các cuộc đàm phán bất thành vào tháng 8/2026, dẫn đến việc Mỹ áp thuế lên lượng hàng hóa Canada trị giá khoảng 20 tỷ USD. Do phụ thuộc tới 70% kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ, các đợt áp thuế liên tiếp của chính quyền Tổng thống Trump đối với thép, nhôm, gỗ và ô tô đã đẩy nền kinh tế Canada rơi vào trạng thái suy thoái kỹ thuật trong năm nay sau hai quý suy giảm tăng trưởng liên tiếp.