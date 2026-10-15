Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Chủ tịch Quốc hội Venezuela

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez tại cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa Xã, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ông Jorge Rodríguez, 60 tuổi, ra khỏi Danh sách Công dân bị chỉ định đặc biệt (SDN). Ông Jorge Rodríguez và em gái Delcy Rodríguez, hiện là quyền Tổng thống Venezuela, cùng bị Mỹ áp đặt trừng phạt từ tháng 9/2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Washington đã dỡ bỏ trừng phạt đối với bà Delcy Rodríguez vào tháng 4/2026.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/10, Chính phủ lâm thời Venezuela và phe đối lập bắt đầu vòng đàm phán thứ ba nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị. Cuộc đàm phán do Mỹ bảo trợ được khởi động từ tháng 8 vừa qua. Hai vòng đàm phán đầu tiên đã đạt được những tiến triển cụ thể về cải cách tư pháp, khôi phục quyền truy cập một số trang web và sửa đổi một số điều luật.

Vòng đàm phán mới, tập trung vào tiến trình chính trị, tổ chức bầu cử và sự tham gia của các chính đảng, dự kiến kéo dài đến hết tuần tới.