Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Syria, mở đường hợp tác quốc phòng

Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí toàn diện kéo dài nhiều năm đối với Syria, mở đường cho việc xem xét theo từng trường hợp các thương vụ bán thiết bị quân sự và cung cấp dịch vụ an ninh cho Damascus. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan này sẽ sửa đổi Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR), đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bị áp dụng chính sách từ chối cấp phép và các phê duyệt liên quan đến hoạt động xuất khẩu quốc phòng. Quy định mới chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1-10).

Động thái trên được thực hiện theo quyết định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 19-8, phê duyệt khuôn khổ thương mại quốc phòng sửa đổi đối với Syria. Theo đó, các cơ quan chức năng Mỹ có thể xem xét riêng từng hồ sơ liên quan đến việc xuất khẩu hoặc chuyển giao thiết bị quân sự và dịch vụ an ninh cho Syria, thay vì áp dụng lệnh cấm toàn diện như trước đây.

Tuy nhiên, việc loại Syria khỏi diện áp dụng chính sách từ chối cấp phép không đồng nghĩa với việc mọi thương vụ vũ khí với Syria sẽ tự động được Washington chấp thuận. Các giao dịch vẫn phải trải qua quy trình cấp phép và được đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Quyết định trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang từng bước điều chỉnh chính sách đối với Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào cuối năm 2024. Washington đã chuyển từ chính sách gây sức ép toàn diện sang cách tiếp cận có điều kiện, nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao, thương mại và hợp tác với chính quyền mới do Tổng thống Ahmed al-Sharaa đứng đầu.

Trước đó, Mỹ đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria và tiến hành rà soát các hạn chế liên quan tới Damascus. Washington đồng thời từng bước điều chỉnh cách thức áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với chính quyền mới, trong đó đặt trọng tâm vào ổn định, tái thiết và an ninh tại Syria.

Việc mở lại khả năng xem xét các giao dịch quốc phòng vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài lĩnh vực thương mại. Đây là dấu hiệu cho thấy Washington đang tiếp tục tái định hình quan hệ với Damascus, trong đó hợp tác quốc phòng được đưa trở lại phạm vi có thể xem xét sau nhiều năm bị hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cơ chế cấp phép theo từng trường hợp cũng cho phép Mỹ duy trì quyền kiểm soát đối với các thương vụ có thể tác động tới an ninh khu vực và lợi ích chiến lược của Washington.

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