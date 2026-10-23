Mỹ Đình trước 'cơn bão' BigBang, nhiều khách sạn kín phòng

Khu vực đổi vòng dành cho khán giả tham gia concert BigBang. Ảnh LAN ĐINH

Chiều 23-10, vẫn còn khá đông khán giả đổ về khu vực sân vận động Mỹ Đình để đổi vòng tay, chuẩn bị xem concert BigBang. Hoạt động đổi vòng diễn ra từ 10 giờ đến 19 giờ trong 2 ngày 22 và 23-10.

Poster quảng bá concert cùng hình ảnh riêng của các thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung được bố trí quanh sân vận động. Một số người hâm mộ còn sử dụng xe hơi trang trí hình ảnh, thông điệp cổ vũ nhóm nhạc để quảng bá cho sự kiện.

Nhiều fan trong nước và quốc tế cũng xếp hàng từ sớm để tận hưởng không khí concert. Ảnh LAN ĐINH

Sức nóng của concert nhanh chóng lan sang thị trường lưu trú. Khảo sát ngày 21 và 22-10 tại khoảng 10 khách sạn trong bán kính 1-3km quanh sân Mỹ Đình cho thấy hầu hết đã hết phòng đêm 24-10. Một số cơ sở chỉ còn phòng lẻ vào ngày 23 và 25-10 hoặc phòng hạng cao cấp. Giá phòng đôi phổ biến khoảng 1 triệu đồng mỗi đêm, tăng 200.000-300.000 đồng so với ngày thường.

Ông Nguyễn Văn Thọ, CEO nền tảng đặt phòng và tour cá nhân hóa Mustgo, cho biết, công suất phòng tại khu vực Mỹ Đình đã vượt 80%, giá bán tăng khoảng 5-15% tùy khách sạn. Khi nguồn phòng quanh sân vận động thu hẹp, khách chuyển sang tìm kiếm tại các khu vực lân cận.

Chị Thu Trang, một fan tại Hà Nội cho biết, nhóm của chị dù đã chủ động liên hệ sớm nhưng vẫn "trắng tay" ở khu vực gần sân. Cuối cùng, nhóm của chị đành phải chuyển sang thuê phòng ở khu vực phường Tây Hồ để tiện sinh hoạt và di chuyển cùng nhau.

Tình trạng kín phòng cũng xuất hiện ở những khách sạn cách xa địa điểm biểu diễn. Bà Nguyễn Thị Cẩm Ly, Giám đốc Marketing Sheraton Hanoi, cho biết, khách sạn đã kín phòng trong 2 ngày 24 và 25-10, giá bán trung bình cao hơn 30%-50% so với cuối tuần thông thường.

Phía ngoài sân vận động Mỹ Đình, nơi concert Bigbang tổ chức rực rỡ ánh sáng. Ảnh LAN ĐINH

Giá vé máy bay đến Hà Nội cũng tăng đáng kể. Khảo sát trên Traveloka và Trip.com cho thấy vé khứ hồi chặng TPHCM - Hà Nội trong giai đoạn ngày 23 đến ngày 26-10 có giá khá cao. Những khung giờ bay thuận tiện, kèm hành lý, lên gần 7 triệu đồng.

Sự góp mặt của G-Dragon, Taeyang và Daesung trong 2 đêm diễn tại Hà Nội là dịp hội ngộ được người hâm mộ Bigbang mong đợi. Sự kiện tổ chức tại Việt Nam do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment.

Đây là lần đầu tiên một thương hiệu Việt Nam trực tiếp đảm nhiệm cùng lúc 2 vai trò tổ chức và cũng là nhà tài trợ chính cho tour diễn, mở ra cơ hội phát triển cho loại hình du lịch gắn với concert.