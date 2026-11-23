Huy động tổng lực, kiểm soát chặt từng tuyến phố huyết mạch

Thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam”), công tác đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT) khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đang được phường Từ Liêm và các đơn vị chức năng triển khai ở mức độ cao nhất. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn thuần túy mà còn là thước đo về diện mạo văn minh, thanh lịch của Thủ đô trong mắt người dân và du khách thập phương về dự sự kiện văn hóa lớn của cả nước.

Chi nhánh Cầu Diễn tổ chức rửa đường xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi tổ chức đêm nhạc "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Vân Nhi

Ngay sau khi có chỉ đạo từ thành phố và sở chuyên ngành, phường Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch nhằm tăng cường công tác VSMT trên địa bàn. Thời gian thực hiện đợt cao điểm kéo dài liên tục từ ngày 19-11 đến hết ngày 24-11, bao trùm toàn bộ giai đoạn chuẩn bị, tổng duyệt, diễn ra chính thức và thu dọn sau sự kiện.

Theo phương án được UBND phường Từ Liêm phê duyệt, phạm vi tăng cường VSMT trải rộng trên các trục đường chính và mạng lưới giao thông xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng như Khu liên hợp thể thao dưới nước. Cụ thể, 11 tuyến đường trọng điểm gồm: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Trần Hữu Dực, đường gom Đại lộ Thăng Long, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp và Hồng Đô đều được đặt trong chế độ giám sát vệ sinh đặc biệt. Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo mặt đường, vỉa hè luôn sạch đẹp, không để phát sinh tình trạng tồn đọng rác thải, trạc thải trước, trong và sau khi đêm nhạc kết thúc.

Công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp rác thải trong Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Vân Nhi

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Từ Liêm được giao chủ trì điều phối, tăng tần suất quét hút, rửa đường và quét hè bổ sung thêm 1 lần/ngày trên tất cả các tuyến tăng cường. Đặc biệt, tại 4 tuyến đường áp sát khu vực trung tâm sự kiện là Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Tân Mỹ và Đỗ Xuân Hợp, công tác duy trì vệ sinh đường, hè bằng phương pháp thủ công được đẩy lên tần suất 60 phút/lần trong các ngày cao điểm 19-11, 22-11 và 24-11.

Song song với công tác duy trì thường xuyên, lực lượng nhân công trực tiếp cũng được tăng cường tối đa cho các mũi nhọn phát sinh rác thải đột biến. Trong 2 ngày diễn ra các hoạt động trọng tâm của đêm nhạc là 22-11 và 24-11, 120 công nhân môi trường sẽ được bố trí ứng trực liên tục dọc 2 bên vỉa hè các tuyến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ và Đỗ Xuân Hợp để kịp thời nhặt sạch từng bịch bọc rác, chai nhựa, vỏ đồ ăn phát sinh từ dòng người đổ về sự kiện. Trước đó, trong 2 ngày 18 và 19-11, một mũi công tác gồm 30 nhân công cũng đã ra quân tổng vệ sinh, phát quang và thu dọn toàn bộ cỏ dại, cành cây gãy trên toàn tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, bao gồm cả khu vực dải phân cách đoạn từ phố Hàm Nghi đến đường đua F1.

Công nhân vệ sinh môi trường Chi nhánh Cầu Diễn dọn dẹp rác thải tại các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức đêm nhạc "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Vân Nhi

Cùng với việc triển khai thực địa, UBND phường Từ Liêm giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phối hợp chặt chẽ với Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, định mức hiện hành.

Chủ động phương án từ cơ sở, vận chuyển 100% rác thải trong ngày

Là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác duy trì VSMT trên địa bàn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) - Chi nhánh Cầu Diễn đã sớm xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, huy động tối đa nhân lực và phương tiện hiện đại nhất phục vụ đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam”.

Lãnh đạo Chi nhánh Cầu Diễn cho biết, lượng rác phát sinh sẽ được vận chuyển về điểm tập kết ngay trong ngày. Ảnh: Vân Nhi

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Lê Quân, Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) cho biết, ngay khi nhận được kế hoạch của thành phố và văn bản chỉ đạo của UBND phường Từ Liêm, chi nhánh đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tháng 11-2026. Bên cạnh việc bố trí đủ quân số 120 công nhân ứng trực nhặt rác lưu động và 30 công nhân tổng vệ sinh theo đúng phương án của phường, đơn vị còn tăng cường thêm các tổ xe quét hút bụi đường chuyên dụng, xe rửa đường áp lực cao và xe ép rác kín vận hành luân phiên ngoài giờ cao điểm giao thông.

“Đặc thù của các chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Sân vận động Mỹ Đình là lượng khán giả tập trung rất đông, rác thải sinh hoạt như chai nước, túi nilon, hộp đựng thức ăn nhanh phát sinh dồn dập vào khung giờ trước khi mở màn và ngay sau khi kết thúc chương trình. Nếu không thu gom cuốn chiếu ngay lập tức, rác rất dễ bị gió thổi ra lòng đường, gây mất mỹ quan và cản trở giao thông. Do đó, Chi nhánh Cầu Diễn đã chia ca kíp trực xuyên đêm, đặt thêm các thùng rác lưu động tại nút giao thông, cổng ra vào sân vận động để người dân thuận tiện bỏ rác đúng nơi quy định”, ông Lê Quân chia sẻ.

Hiện tại, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh địa điểm tổ chức đêm nhạc "Muôn sắc Việt Nam" đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: Vân Nhi

Cũng theo ông Lê Quân, toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh trong ngày trên địa bàn phường Từ Liêm nói chung và khu vực xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nói riêng đều được Chi nhánh cam kết thu gom, vận chuyển 100% về khu xử lý ngay trong ngày, tuyệt đối không để tồn lưu qua đêm tại các điểm tập kết tạm. Đồng thời, Chi nhánh luôn giữ đường dây nóng thông suốt với lực lượng công an, trật tự đô thị và cán bộ phụ trách hạ tầng của phường Từ Liêm để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh về vệ sinh, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ chính quyền phường Từ Liêm đến từng công nhân môi trường của Chi nhánh Cầu Diễn, diện mạo xanh - sạch - đẹp quanh “chảo lửa” Mỹ Đình đang được giữ gìn từng giờ, góp phần quan trọng tạo nên dấu ấn văn minh, trọn vẹn cho đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.