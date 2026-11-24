Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản, mà còn khẳng định: Nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. “Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi người dân được sáng tạo và thụ hưởng. Chúng ta hãy hòa mình vào những giai điệu đẹp và cảm nhận những lời nhắn nhủ cho Ngày Văn hóa Việt Nam: Văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành việc làm tốt, ứng xử đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng”, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ.

Được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam, “Muôn sắc Việt Nam” đã kết nối những giá trị di sản với ngôn ngữ sáng tạo đương đại. Chương trình đồng thời truyền tải thông điệp về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, tiếp nối tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Sân khấu Mỹ Đình trở thành nơi hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ đã tạo nên không gian giao thoa giữa những thanh âm đi cùng năm tháng và hơi thở âm nhạc đương đại.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là những màn kết hợp giữa các giọng ca gạo cội với nghệ sĩ trẻ, đưa lời ru, chất liệu dân gian và các giai điệu truyền thống đến gần hơn với công chúng hôm nay. Sự đa dạng về giọng hát và phong cách biểu diễn đã tạo nên bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc, từ dân ca, nghệ thuật truyền thống, âm nhạc thính phòng, cổ điển đến các ca khúc cách mạng, trữ tình và sáng tác đương đại.

Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Mở đầu chương trình là phần khai từ “Đất nước muôn đời”, đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển. Tiếng trống đồng, hình tượng chim Lạc cùng những lớp trình diễn giàu tính biểu tượng đã gợi nhắc hai chữ “đồng bào”, đặt câu chuyện về chung nguồn cội làm điểm khởi đầu cho hành trình nghệ thuật.

Mạch diễn tiếp tục qua ba chương “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”. Ở chương đầu tiên, câu chuyện về sức mạnh văn hóa được thể hiện qua lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày thống nhất. Những hình ảnh gần gũi, thân thuộc đã khắc họa sự hiện diện của văn hóa trong đời sống, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và gắn kết cộng đồng.

Tâm điểm của chương II “Muôn sắc di sản” là tiết mục “Bức tranh di sản”, giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Hành trình nghệ thuật lần lượt đưa khán giả qua các không gian văn hóa từ châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung đến Nam Bộ, tái hiện sự phong phú của các làn điệu dân ca, lễ hội, tín ngưỡng và thực hành văn hóa truyền thống.

Tiếp nối câu chuyện di sản, chương III “Bản sắc vươn xa” mang đến những sắc thái mới qua các tiết mục như “Lý cò style – Rock hạt gạo”, “Máu đỏ da vàng”. Chất liệu dân tộc được kết hợp với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo. Những cách thể hiện mới cũng gợi mở vai trò của thế hệ trẻ trong tiếp nối di sản, làm giàu bản sắc và đưa văn hóa Việt Nam đến với công chúng rộng rãi hơn.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, “Muôn sắc Việt Nam” đã tạo nên một không gian tôn vinh văn hóa đa dạng, nơi các giá trị quá khứ được tiếp nối bằng sức sáng tạo hôm nay. Chương trình khép lại bằng thông điệp về sức mạnh văn hóa trong kết nối cộng đồng, bồi đắp bản sắc và khơi dậy khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.

Đông đảo khán giả có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, cùng hòa mình vào đêm hội văn hóa đặc sắc.

Các bạn trẻ cuồng nhiệt, tỏa sáng cùng các ca khúc trong đêm nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp”.

Sân khấu “Muôn sắc Việt Nam” rực rỡ sắc màu với những màn trình diễn được dàn dựng công phu.

Các nghệ sĩ mang đến những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc, kết nối nhiều thế hệ công chúng.

Không khí náo nhiệt lan tỏa khắp khán đài trong đêm nghệ thuật đặc biệt tại Mỹ Đình.

Những vũ điệu sôi động góp phần làm nên sức hấp dẫn của chương trình.

Sự kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật trình diễn tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng.

Hệ thống ánh sáng và màn hình LED góp phần tạo nên không gian sân khấu hoành tráng.

Những màn trình diễn nghệ thuật tái hiện sắc màu văn hóa đa dạng của các vùng miền trên cả nước.

Các nghệ sĩ thăng hoa trong những tiết mục kết hợp chất liệu truyền thống và âm nhạc đương đại.

Các màn trình diễn tập thể tạo nên những đại cảnh giàu sức biểu cảm và tính kết nối cộng đồng.

Kết thúc mỗi chương là những màn pháo hoa tầm thấp đặc sắc, ấn tượng.

Sân khấu Mỹ Đình trở thành không gian âm nhạc, vũ đạo và các hình thức nghệ thuật biểu diễn.

Hàng nghìn khán giả cùng hướng về sân khấu, thưởng thức hành trình nghệ thuật tôn vinh văn hóa Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” khép lại bằng những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô.