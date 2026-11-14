Mỹ đình chỉ hoạt động cất cánh trên toàn quốc

Theo Reuters, FAA ban hành lệnh dừng bay vào lúc 15h54 ngày 13/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), tức 3h54 ngày 14/11 theo giờ Việt Nam, với lý do xuất hiện những tình huống bất thường ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Quyết định được đưa ra sau khi hệ thống liên lạc tại các trung tâm kiểm soát không lưu gặp trục trặc nghiêm trọng.

Theo quy định khẩn cấp, các máy bay đang trên không vẫn được phép tiếp tục hành trình và hạ cánh, trong khi những chuyến bay chưa khởi hành phải tạm dừng cất cánh. Hoạt động hàng không quốc tế cũng bị ảnh hưởng, với một số chuyến bay từ Canada và châu Âu phải hủy bỏ.

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và gần 10.000 chuyến khác bị hoãn sau quyết định tạm dừng cất cánh của Mỹ. Ảnh: Reuters

Dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và gần 10.000 chuyến khác bị hoãn. Tình trạng ùn ứ hành khách xuất hiện tại nhiều sân bay lớn, từ New York, Boston đến Los Angeles và Seattle.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố liên quan đến một cuộc tấn công mạng hoặc hành vi phá hoại có chủ đích. Theo ông, những thông tin ban đầu cho thấy đây là sự cố viễn thông, song các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân. Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về tình hình.

Lần gần nhất Mỹ phải đình chỉ cất cánh các chuyến bay xảy ra vào tháng 1/2023, khi gặp sự cố hệ thống thông báo an toàn hàng không trong gần hai giờ.

Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng và Bộ Giao thông Mỹ trước đó đã đề nghị Quốc hội bổ sung 30,1 tỷ USD nhằm hiện đại hóa hệ thống hàng không và kiểm soát không lưu của nước này.