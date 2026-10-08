Mỹ đình chỉ chương trình thẻ xanh của Microsoft và loạt công ty

Hành khách tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia. Ảnh: Bloomberg.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ đình chỉ Chương trình Chứng nhận Lao động Vĩnh viễn (PERM) đối với nhiều công ty công nghệ, trong đó có Microsoft, với lý do các doanh nghiệp này lạm dụng hệ thống thị thực lao động, theo Bloomberg.

“Thật không may, không có công ty nào ở Mỹ lạm dụng hệ thống này nhiều hơn Microsoft”, Phó Tổng thống JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm 8/10.

Bộ trưởng Lao động Keith Sonderling cho biết danh sách các công ty bị đình chỉ còn có Cognizant Technology Solutions, Infosys, Tata, Wipro, HCL Technologies và Capgemini. Ông cho biết chính quyền đang tiến hành nhiều cuộc điều tra liên bang liên quan đến vấn đề này.

Theo ông Vance, việc đình chỉ không xác định thời hạn và sẽ được duy trì cho đến khi chính quyền cho rằng những vấn đề liên quan đã được giải quyết.

Chương trình PERM cho phép các nhà tuyển dụng Mỹ bảo lãnh người lao động nước ngoài để xin thường trú nhân (thẻ xanh). Đây là động thái mới nhất của chính quyền Trump nhằm siết chặt cả các chương trình nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp.

Ông Vance cáo buộc các công ty đã cung cấp thông tin không chính xác khi nộp hồ sơ tham gia chương trình.

Việc các công ty công nghệ Mỹ phụ thuộc vào lao động nước ngoài từ lâu là vấn đề gây tranh luận trong chính sách nhập cư. Chính quyền Trump và đồng minh cho rằng các tập đoàn công nghệ cần tăng cường đào tạo và tuyển dụng lao động Mỹ.

Tổng thống Trump cũng đã thực hiện một số biện pháp khiến các doanh nghiệp khó sử dụng visa H-1B để tuyển dụng nhân tài nước ngoài hơn. Đây vốn là một trong những nguồn nhân lực quan trọng của ngành công nghệ Mỹ.

Ông Vance kêu gọi các công ty, đặc biệt là Microsoft và Adobe, thay đổi chính sách tuyển dụng để tạo thêm việc làm cho người Mỹ.

Các công ty được ông Vance và ông Sonderling nêu tên chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Đáng chú ý, những phát biểu chỉ trích Microsoft của ông Vance được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Trump dự kiến trao Huân chương Khoa học Quốc gia cho CEO Microsoft Satya Nadella tại một hội nghị ở Washington nhằm tôn vinh công nghệ và đổi mới của Mỹ.

Sự việc diễn ra một tuần sau khi Nadella cùng nhiều lãnh đạo công nghệ dự bữa trưa tại Nhà Trắng để thảo luận về các biện pháp bảo vệ AI.

Dù ngành công nghệ từng ủng hộ nhiều chính sách của chính quyền Trump, đặc biệt những chính sách liên quan đến thuế, quy định và đầu tư cơ sở hạ tầng AI, chính sách nhập cư lại là điểm gây tranh cãi. Các hiệp hội doanh nghiệp cảnh báo việc siết chặt nhập cư có thể làm giảm nguồn cung lao động và ảnh hưởng đến tăng trưởng.

“Microsoft là một công ty tuyệt vời của Mỹ... Thông điệp của chúng tôi không phải là muốn làm hại công ty, mà là muốn công ty phát triển mạnh bằng cách tạo việc làm và trao thêm cơ hội cho người Mỹ”, ông Vance nói.