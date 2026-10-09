Mỹ đình chỉ chứng nhận lao động định cư của Microsoft

Biểu tượng Microsoft. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling, biện pháp trên cũng áp dụng đối với 6 tập đoàn công nghệ khác, gồm Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies, Capgemini và hãng phần mềm Adobe. Bộ Lao động Mỹ sẽ tạm dừng tiếp nhận hồ sơ mới và xử lý các hồ sơ đang chờ giải quyết của những doanh nghiệp này.

Ông Vance cho biết thời hạn đình chỉ sẽ phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp có điều chỉnh chính sách tuyển dụng hay không.

Trong khi đó, Microsoft khẳng định khoảng 80% hồ sơ xin thị thực H-1B mà công ty nộp trong năm tài chính vừa qua nhằm gia hạn hoặc thay đổi tình trạng cư trú cho nhân viên hiện tại, thay vì tuyển dụng lao động mới. Công ty cũng cho biết trả lương cho nhân viên diện H-1B tương đương với những người làm công việc tương tự.

Cùng ngày, ông Vance thông báo chính quyền Mỹ sẽ điều tra 9 trường đại học, trong đó có Harvard, Yale, Stanford, Brown và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), về nghi vấn lạm dụng chương trình thị thực dành cho khách trao đổi quốc tế nhằm tuyển dụng lao động nước ngoài với mức lương thấp, gây bất lợi cho người lao động Mỹ. Theo Tổng Thanh tra Bộ Lao động Anthony D'Esposito, các lệnh triệu tập đã được tống đạt.

Cuộc điều tra cũng sẽ xem xét khả năng các hoạt động gây ảnh hưởng từ nước ngoài, quan hệ tài chính không phù hợp hoặc việc lạm dụng thị thực ảnh hưởng đến các nghiên cứu được liên bang tài trợ.

Động thái trên nằm trong chiến dịch tăng cường giám sát các chương trình nhập cư dành cho lao động có tay nghề cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tháng 9/2025, Bộ Lao động Mỹ đã triển khai chiến dịch thực thi mang tên Project Firewall nhằm xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến chương trình thị thực H-1B.

Hiện các trường đại học và phần lớn doanh nghiệp liên quan chưa đưa ra bình luận chính thức về các động thái mới của chính quyền Mỹ.