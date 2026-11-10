Mỹ điều tra về 'mối quan hệ' của CEO hãng Nvidia với một nữ doanh nhân Trung Quốc

Tổng thống Trump cho biết ông "rất ngạc nhiên" trước những cáo buộc về CEO Huang. Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với vị CEO này và được Jensen Huang cho biết bản thân không hề biết người phụ nữ đó hoạt động gián điệp.

Cổ phiếu Nvidia đóng cửa giảm hơn 4% vào ngày 9/11 sau khi hội đồng quản trị của công ty tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về việc liệu CEO Huang có phải là mục tiêu của một nỗ lực tình báo nước ngoài hay không.

Cuộc điều tra, được công bố hôm 8/11 liên quan đến ông Huang, 63 tuổi, trong bối cảnh Nvidia là nhà sản xuất chip có giá trị nhất thế giới khi thế giới bùng nổ các ngành liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Huang thừa nhận với các nhân viên của Nvidia rằng ông đã không chung thủy với vợ, nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ ngoài luồng.

Một bức ảnh chụp CEO của NVIDIA - Jensen Huang cùng một người phụ nữ được nguồn tin của Reuters xác nhận là Alice Huang tại Đài Bắc hồi năm 2024 - Ảnh: Reuters

Ông là cổ đông lớn thứ năm của Nvidia với khoảng 3,6% cổ phần, theo dữ liệu của LSEG, và nắm giữ quyền lực điều hành chặt chẽ đối với công ty, trong đó hàng chục giám đốc điều hành phải báo cáo trực tiếp cho ông.

CEO của NVIDIA - Jensen Huang - Ảnh: Reuters

Trước đó tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump đã được thông báo về mối quan hệ của ông Huang với người phụ nữ trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Quách Gia Côn nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng: "Cái gọi là câu chuyện gián điệp Trung Quốc hoàn toàn là một cáo buộc vô căn cứ, vu khống và bôi nhọ".

Các cáo buộc nhắm vào vị CEO này diễn ra trong bối cảnh các nguồn thạo tin nói với hãng tin Reuters rằng Quốc hội Mỹ nhiều khả năng thông qua đạo luật nhằm thắt chặt quyền tiếp cận chip AI của Trung Quốc.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ - Hakeem Jeffries hôm 9/11 cho biết Quốc hội Mỹ cần thêm câu trả lời liên quan đến vụ việc và kêu gọi Hạ viện thông qua dự luật quốc phòng hàng năm bao gồm các điều khoản hạn chế bán chip cho Trung Quốc.