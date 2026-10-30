Mỹ điều tra nguy cơ Nvidia thâu tóm thị trường AI

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo các nguồn thạo tin, các quan chức Bộ Tư pháp đã đặt câu hỏi liệu thương vụ có giúp Nvidia kiểm soát một kênh phân phối quan trọng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) hay không. Cuộc điều tra cũng xem xét hoạt động đầu tư, phương thức bán hàng và khả năng Nvidia gây sức ép lên khách hàng.

Nvidia cho biết thương vụ dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2027, đồng thời khẳng định Hugging Face sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều nhà cung cấp chip, dịch vụ điện toán đám mây và AI khác nhau.

Cuộc điều tra bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden và tiếp tục dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Bộ Tư pháp cũng xem xét thương vụ Nvidia mua lại SchedMD, hoàn tất vào tháng 12-2025, do lo ngại về khả năng tiếp cận phần mềm mã nguồn mở phục vụ vận hành các siêu máy tính. Nvidia cam kết duy trì quyền truy cập mở và tiếp tục hỗ trợ người dùng.

Ngoài ra, các quan chức đang xem xét thỏa thuận cấp phép công nghệ từ công ty khởi nghiệp chip Groq năm 2025, cùng việc Nvidia tuyển dụng các kỹ sư của doanh nghiệp này. Trọng tâm là liệu Nvidia có ưu tiên phân bổ chip AI cho khách hàng mua thiết bị mạng và bộ xử lý Groq hay không.

Kết quả điều tra có thể ảnh hưởng đến chiến lược mở rộng của Nvidia, đồng thời tạo ra những tác động đáng kể đối với ngành chip và thị trường AI toàn cầu.