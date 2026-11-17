Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra đối với hơn 1 triệu xe Honda và Acura tại Mỹ, liên quan đến lỗi của hệ thống tự động ngắt và khởi động động cơ (Auto Start Stop). Cơ quan này cho biết đã nhận được khoảng 700 khiếu nại về tính năng trên các mẫu Honda Odyssey, Passport, Ridgeline, Pilot và Acura MDX đời 2024 đến 2026.

Auto Start Stop lại khiến Honda bị điều tra tại Mỹ

Theo phản ánh của khách hàng, động cơ xe không thể khởi động lại sau khi bị hệ thống Auto Start Stop tự động tắt. Đây là tính năng được thiết kế nhằm tiết kiệm nhiên liệu, bằng cách ngắt động cơ khi xe dừng hẳn và khởi động lại khi người lái nhấc chân khỏi chân phanh.

NHTSA đã nhận được khoảng 700 khiếu nại về tính năng Auto Start Stop trên các mẫu Honda Odyssey, Passport, Ridgeline, Pilot và Acura MDX đời 2024 đến 2026.

Đây không phải lần đầu Honda đối mặt với vấn đề này. Năm ngoái, NHTSA đã nâng cấp cuộc điều tra tương tự được khởi động từ năm 2022 liên quan đến 2,2 triệu chiếc, sau khi nhận được hơn 1.300 khiếu nại đối với hệ thống Auto Start Stop.

Các báo cáo khi đó ghi nhận 4 vụ tai nạn và 2 trường hợp bị thương có liên quan đến sự cố. Ngoại trừ các mẫu xe đời 2026, toàn bộ phương tiện thuộc diện điều tra mới đều nằm trong phạm vi cuộc điều tra trước đó. Cuộc điều tra cũ hiện vẫn chưa kết thúc.

Auto Start Stop sẽ tiếp tục được trang bị trên ôtô?

NHTSA cho biết mặc dù 2 nhóm xe có biểu hiện lỗi tương tự, nguyên nhân gốc rễ của sự cố trên những phương tiện thuộc diện điều tra mới dường như khác biệt. Các biện pháp sửa chữa cũng mang lại kết quả không giống nhau giữa 2 nhóm.

Là một trong những tính năng ít được người lái sử dụng, Auto Start Stop cũng không còn tác dụng tăng mức tín dụng khí thải tại Mỹ, cũng như mang đến nhiều rủi ro về mặt kỹ thuật cho các nhà sản xuất ôtô.

Honda xác nhận đã nắm được cuộc điều tra mới và cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với NHTSA trong suốt quá trình cơ quan này xác minh sự việc. Hãng xe Nhật Bản cũng đã mở rộng thời hạn bảo hành lên 10 năm, không giới hạn số km đối với những xe cần thay thế các linh kiện.

Một diễn biến đáng chú ý khác là Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã loại bỏ khoản tín dụng khí thải mà các hãng xe có thể nhận được nhờ trang bị hệ thống Auto Start Stop trong năm nay. Quyết định này có thể làm giảm một trong những động lực về mặt quy định khiến các nhà sản xuất tiếp tục tích hợp tính năng tự động ngắt động cơ trên xe mới.