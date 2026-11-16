Mỹ điều tra hơn 1 triệu xe Honda do lỗi hệ thống tự động ngắt động cơ

Ô tô nhập khẩu tại cảng Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh minh họa: Getty Images/TTXVN

Cuộc điều tra xuất phát từ các quan ngại về việc động cơ xe không thể tái khởi động sau khi bị ngắt bởi hệ thống tạm dừng tự động.

Quyết định mở rộng điều tra được đưa ra sau khi cơ quan an toàn giao thông Mỹ tiếp nhận 701 đơn khiếu nại từ người tiêu dùng liên quan đến tính năng này trên các dòng xe đời 2024 đến 2026, bao gồm các mẫu xe đa dụng và bán tải như Honda Odyssey, Passport, Ridgeline, Pilot cùng dòng xe thể thao cao cấp Acura MDX.

Về nguyên lý vận hành, hệ thống ngắt động cơ tự động được tích hợp nhằm mục đích tiết kiệm nhiên liệu cho phương tiện. Hệ thống sẽ tự ngắt máy khi xe dừng lại hoàn toàn và tự động khởi động lại ngay khi người lái nhấc chân khỏi bàn đạp phanh. Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện phản ánh động cơ xe của họ không thể tái khởi động sau khi hệ thống kích hoạt chế độ tạm ngắt.

Trước đợt thẩm định này, NHTSA cũng đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với các sự cố dừng xe tương tự trên một số phương tiện của Honda, vốn bao trùm hầu hết các dòng xe trong danh sách điều tra mới ngoại trừ các mẫu sản xuất năm 2026. Cơ quan quản lý Mỹ lưu ý rằng dù cả hai nhóm phương tiện đều ghi nhận biểu hiện lỗi tương tự nhau, các dòng xe trong đợt điều tra mở rộng lần này dường như xuất phát từ những nguyên nhân gốc rễ khác biệt và có phản ứng không đồng nhất đối với các phương án sửa chữa kỹ thuật hiện hành.

Cuộc điều tra mới là áp lực kiểm định tiếp theo đối với hãng xe Nhật Bản tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý, nó diễn ra chỉ một tuần sau khi Honda phải phát lệnh triệu hồi 635.808 xe do lỗi phần mềm có nguy cơ vô hiệu hóa hệ thống trợ lực lái, khiến tay lái trở nên nặng hơn và làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.