Theo truyền thông Mỹ ngày 20/11, tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy tính của USDA và FBI. Hai vụ việc được NBC News và CNN đưa tin, song chưa có thông tin xác định liệu chúng có liên quan đến nhau hay không, cũng như danh tính các đối tượng đứng sau.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) là mục tiêu của tấn công mạng.

Tại USDA, tin tặc được cho là đã nhắm mục tiêu vào hệ thống phục vụ việc thanh toán các khoản hỗ trợ tài chính cho nông dân. Theo NBC News, dẫn lời hai cựu quan chức am hiểu sự việc, cơ quan này đã thông báo cho nhân viên về vụ việc hôm 19/11.

Đáng chú ý, các chuyên gia và cựu quan chức cảnh báo, việc xâm nhập hệ thống thanh toán có thể mở đường cho tin tặc tiếp cận những dữ liệu nhạy cảm khác của USDA, bao gồm thông tin về an toàn thực phẩm và các nghiên cứu liên quan đến dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh sinh học và nguồn cung lương thực của Mỹ.

Trong khi đó, FBI đang điều tra dấu hiệu xâm nhập trái phép vào Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) – cơ sở dữ liệu quy mô toàn quốc kết nối các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương. Hệ thống này lưu trữ, chia sẻ nhiều thông tin quan trọng như tiền án, lệnh truy nã và dữ liệu phục vụ kiểm tra lý lịch.

Theo CNN, dẫn lời hai nguồn tin được thông báo về cuộc điều tra, FBI đang xem xét khả năng tin tặc đã xâm nhập NCIC. Nếu được xác nhận, vụ việc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật, bởi dữ liệu bị đánh cắp hoặc chỉnh sửa có thể làm sai lệch thông tin mà cảnh sát trên khắp nước Mỹ sử dụng trong quá trình nghiệp vụ.

Đây cũng không phải lần đầu FBI trở thành mục tiêu của tin tặc trong năm nay. Hồi tháng 9, nhóm tin tặc ShinyHunters từng tấn công trang web tuyển dụng của cơ quan này, làm lộ thông tin cá nhân của một số nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên.

Các vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp ghi nhận sự cố công nghệ tại các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn. Đáng chú ý, mạng máy tính nội bộ tuyệt mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng gặp sự cố kéo dài nhiều ngày trong tuần qua. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết nguyên nhân xuất phát từ trục trặc kỹ thuật trong quá trình bảo trì, không phải do bị tấn công mạng.

Những diễn biến trên đang gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump về năng lực bảo vệ hạ tầng số quốc gia. Khi các hệ thống dữ liệu ngày càng giữ vai trò thiết yếu đối với an ninh và kinh tế, những vụ xâm nhập nhằm vào FBI và USDA cho thấy nguy cơ an ninh mạng không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp thông tin, mà còn có thể đe dọa hoạt động thực thi pháp luật, sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.

Hiện giới chức Mỹ chưa công bố danh tính thủ phạm, mức độ dữ liệu bị xâm phạm hoặc mối liên hệ giữa hai vụ việc.