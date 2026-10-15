Mỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng

Trụ sở Ngân hàng JPMorgan Chase tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) ngày 14/10 công bố báo cáo dài 47 trang, cáo buộc 9 ngân hàng lớn tại nước này từng từ chối cung cấp dịch vụ tài chính, đóng tài khoản hoặc hạn chế tín dụng đối với khách hàng vì quan điểm chính trị, xã hội hoặc tôn giáo.

Báo cáo mang tên “Đảm bảo dịch vụ ngân hàng công bằng cho mọi người dân Mỹ” được xây dựng trên cơ sở xem xét khoảng 100.000 đơn khiếu nại và 50.000 hồ sơ nội bộ ngân hàng.

Chín ngân hàng được nêu tên gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank và BMO Bank.

Theo OCC, trong giai đoạn 2020-2025, các ngân hàng đã viện dẫn nguy cơ ảnh hưởng đến danh tiếng để hạn chế hoặc chấm dứt quan hệ với một số khách hàng.

Báo cáo cho rằng các quyết định này chịu ảnh hưởng từ lo ngại về tin tức bất lợi, biểu tình, chỉ trích chính trị và sức ép từ cơ quan quản lý. Một số trường hợp liên quan đến quan điểm về phá thai, hôn nhân đồng giới, quyền sở hữu súng và các hoạt động chính trị bảo thủ.

OCC cũng nêu trường hợp PNC từ chối cấp hạn mức tín dụng cho một công ty truyền thông do mối liên hệ của chủ sở hữu với các tổ chức Cơ Đốc giáo bảo thủ. Wells Fargo bị cáo buộc gây sức ép để một công ty xử lý thanh toán chấm dứt quan hệ với tổ chức tôn giáo phản đối hôn nhân đồng giới, đồng thời từ chối cho hai doanh nghiệp kinh doanh súng vay vốn vì lo ngại phản ứng chính trị. Bank of America cũng từng chấm dứt quan hệ với một số doanh nghiệp điều hành nhà tù tư nhân.

Các lĩnh vực khác được đề cập gồm khai thác dầu khí tại Bắc Cực, than đá, cơ sở giam giữ, thuốc lá và thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận trường hợp các tổ chức thuộc những khuynh hướng chính trị khác nhau bị từ chối dịch vụ.

Mặc dù cả 9 ngân hàng thông báo đã sửa đổi các chính sách liên quan, OCC cho rằng những biện pháp khắc phục vẫn chưa đầy đủ. Sau khi báo cáo được công bố, Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ (CFPB) thông báo mở cuộc điều tra đối với các ngân hàng liên quan. Quyền Giám đốc CFPB Mark Paoletta tuyên bố cơ quan này sẽ xem xét việc tuân thủ luật bảo vệ người tiêu dùng và áp dụng các biện pháp cần thiết.

Kiểm soát viên Tiền tệ Jonathan V. Gould cho biết OCC đang xem xét thêm các biện pháp nhằm ngăn chặn việc phân biệt đối xử với khách hàng vì quan điểm chính trị hoặc tôn giáo.

Cuộc điều tra được tiến hành sau sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký ngày 7/8/2025, yêu cầu các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang ngăn chặn việc đóng tài khoản vì động cơ chính trị hoặc trái pháp luật.

Trong khi đó, đại diện JPMorgan cho biết quy trình rà soát từng được WePay áp dụng không đáp ứng tiêu chuẩn của ngân hàng; công ty đã khắc phục vấn đề và chấm dứt hoạt động của WePay. JPMorgan khẳng định các chính sách hiện hành nghiêm cấm phân biệt đối xử với khách hàng vì quan điểm chính trị hoặc tôn giáo.

OCC cho biết người dân cho rằng mình bị đóng tài khoản hoặc từ chối dịch vụ ngân hàng một cách bất công có thể gửi khiếu nại thông qua hệ thống hỗ trợ khách hàng của cơ quan này./.