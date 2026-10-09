Mỹ điều tra 9 đại học hàng đầu về nghi vấn gian lận thị thực

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance công bố cuộc điều tra ngày 8-10-2026

Chính quyền Mỹ mở cuộc điều tra đối với 9 trường đại học, trong đó có Harvard, Yale, Stanford và MIT, với cáo buộc sử dụng chương trình thị thực J-1 để tuyển nhân lực nước ngoài với chi phí thấp và có thể làm ảnh hưởng đến các dự án nghiên cứu do liên bang tài trợ.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance công bố cuộc điều tra ngày 8-10. Ngoài 4 trường trên, danh sách còn có Đại học Brown, Đại học Pittsburgh, Đại học California tại Davis, Viện Công nghệ California và Đại học bang Arizona.

Tổng Thanh tra Bộ Lao động Mỹ Anthony D’Esposito cho biết trát yêu cầu cung cấp hồ sơ đã được gửi tới cả 9 cơ sở trên.

Cuộc điều tra sẽ xem xét khả năng xảy ra gian lận thị thực, ảnh hưởng nước ngoài, quan hệ tài chính không phù hợp và những nguy cơ đối với tính toàn vẹn của các chương trình nghiên cứu sử dụng ngân sách liên bang.

Thị thực J-1 cho phép công dân nước ngoài tạm thời tới Mỹ để học tập, giảng dạy, nghiên cứu hoặc đào tạo trong các chương trình trao đổi.

Loại thị thực này được sử dụng phổ biến đối với nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và các nhà nghiên cứu quốc tế tại trường đại học Mỹ.

Ông Vance cáo buộc các trường bị điều tra sử dụng người có thị thực J-1 trong những dự án được liên bang tài trợ với tỷ lệ khoảng 61%, cao hơn mức bình quân toàn quốc 38%.

Ông cho rằng, cách làm này có thể làm giảm tiền lương và cơ hội việc làm của nghiên cứu sinh cùng các nhà khoa học Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền chưa công bố phương pháp tính hai tỷ lệ trên.

Cuộc điều tra cũng đặc biệt chú ý nguy cơ các chương trình trao đổi bị lợi dụng để tiếp cận công nghệ và nghiên cứu nhạy cảm của Mỹ.

Ông D’Esposito nhắc tới Trung Quốc khi cảnh báo về khả năng một số đối thủ nước ngoài tìm cách khai thác môi trường học thuật Mỹ, nhưng chưa đưa ra bằng chứng công khai cho thấy bất kỳ trường nào trong danh sách đã chuyển giao trái phép công nghệ.

Một số trường xác nhận đã nhận trát và đang xem xét yêu cầu. MIT khẳng định tất cả người có thị thực J-1 tại trường đều được Chính phủ Mỹ thẩm tra và cấp phép.

Stanford, Yale, Đại học Brown và Đại học bang Arizona cho biết tuân thủ quy định về thị thực, đồng thời sẽ hợp tác với cuộc điều tra.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang mở rộng việc giám sát các chương trình cho phép công dân nước ngoài học tập và làm việc tại Mỹ.

Theo SCMP