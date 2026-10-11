Mỹ điều tra 5 mạng truyền hình vì ngừng đưa tin về ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo hãng tin Anadolu, cuộc điều tra nhắm vào các đài NBC, ABC, CBS, CNN và Fox News. Đây là 5 mạng truyền hình tham gia nhóm báo chí Nhà Trắng, chịu trách nhiệm luân phiên đưa tin về các hoạt động công khai và các chuyến công du của Tổng thống Trump.

Các mạng truyền hình này đã tạm ngừng tham gia nhóm đưa tin vào tháng trước, sau khi 3 cơ quan truyền thông lớn gồm CNN, MS NOW và trang tin Politico bị cấm tác nghiệp tại Nhà Trắng. Theo cơ chế đưa tin luân phiên, mạng truyền hình được phân công sẽ chia sẻ các tư liệu tác nghiệp, bao gồm bản ghi hình và âm thanh với những cơ quan truyền thông khác.

Một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận hôm 9/10 rằng cả 5 mạng truyền hình trên đã nhận được “yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ điều tra dân sự” từ bộ này.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Emily Covington cho biết: “Các thành viên nhóm báo chí truyền hình đã tẩy chay việc đưa tin về các sự kiện tại Nhà Trắng. Việc tẩy chay tập thể như vậy có thể vi phạm Đạo luật Sherman. Ban Chống độc quyền chỉ đang tiến hành điều tra để xác định liệu các tổ chức tin tức này có vi phạm luật chống độc quyền hay không”.

Khi được đề nghị bình luận về cuộc điều tra, Nhà Trắng không đưa ra phản hồi. Đài ABC cho biết họ chưa nhận được thông báo chính thức từ Bộ Tư pháp Mỹ. NBC, CBS và CNN từ chối bình luận, trong khi Fox News không phản hồi yêu cầu đưa ra ý kiến.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Trump và đội ngũ phóng viên thường trực tại Nhà Trắng ngày càng gia tăng.

Hồi tháng 9, ông Trump cáo buộc các nhà báo của CNN, MS NOW và Politico lan truyền “tin giả”, đồng thời cấm các cơ quan này tác nghiệp trong khuôn viên Nhà Trắng. Ba mạng truyền hình này sau đó đã khởi kiện lệnh cấm và vụ việc hiện vẫn đang được giải quyết tại tòa án.

Sau khi CNN bị loại khỏi lịch phân công đưa tin luân phiên, các mạng truyền hình còn lại cũng tạm thời rút khỏi nhiệm vụ đưa tin của mình.