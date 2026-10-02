Mỹ điều tàu sân bay tới Trung Đông

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Theo truyền thông Qatar và Israel, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt rời San Diego ngày 27-9, trong khi nhóm tác chiến đổ bộ USS Makin Island cùng Đơn vị Viễn chinh thủy quân lục chiến số 13 rời cảng 1 ngày sau đó. Toàn bộ lực lượng hiện đang trên đường triển khai tới Trung Đông.

Động thái này được đánh giá sẽ bổ sung hàng nghìn binh sĩ cùng các khí tài như F-35 và F/A-18, giúp tăng cường đáng kể năng lực răn đe và phản ứng của Mỹ tại khu vực vốn đang có nhiều điểm nóng an ninh.

Giới quan sát cho rằng việc triển khai diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, đồng thời tạo cho Washington nhiều lựa chọn quân sự hơn nếu tình huống xấu xảy ra. Một số nguồn tin cũng cho biết lực lượng này được đặt trong trạng thái sẵn sàng hành động theo chỉ đạo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh các lực lượng triển khai đều ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong khi Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận trực tiếp về mục tiêu cụ thể của đợt điều động lần này.