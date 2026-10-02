Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng

Mỹ điều thêm tàu sân và hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông

Đợt triển khai này bao gồm tàu chiến, máy bay chiến đấu, hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ dự kiến sẽ đến nơi vào cuối tháng 11-2026.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời San Diego vào ngày 28-9 vừa qua trong một đợt triển khai theo kế hoạch. Nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island, chở Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 13, cũng đã rời cảng một ngày sau đó.

Hiện tại, hai tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington cũng đang có mặt tại Trung Đông.

Nếu nhóm tàu Washington này ở lại khi Roosevelt tới nơi, Mỹ sẽ có ba cụm tác chiến tàu sân bay ở Trung Đông lần đầu tiên kể từ tháng 4-2026.

Lực lượng bổ sung này sẽ tăng cường sự hiện diện của hải quân Mỹ ở Trung Đông lên hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng với hàng trăm máy bay.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố ngày 1-10, ông Trump cho biết Mỹ "có khả năng" nối lại các cuộc không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-12 tới nếu không đạt được thỏa thuận.

Khi được hỏi chi tiết về khả năng hành động quân sự, ông Trump từ chối bình luận thêm.

Ông Trump cũng cho biết, đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Iran, với lý do các điều khoản của đề xuất này "không đủ tốt".

Theo ông Trump, Tehran đã đề nghị mở eo biển Hormuz như một phần của đề xuất, nhưng ông cho rằng các điều khoản khác không đáp ứng được yêu cầu của Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng đã gia hạn triển khai các đơn vị phòng không và Sư đoàn Dù 82 của Lục quân.

Mỹ đã duy trì khoảng 20 tàu hải quân trong khu vực để thực thi lệnh phong tỏa và giúp hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Theo SANA