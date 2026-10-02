Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông, chở hàng nghìn binh sĩ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí tại sân Nhà Trắng, trước khi lên trực thăng ngày 1/10. (Ảnh: AP)

Động thái điều quân cho thấy tình hình trong đang thay đổi nhanh chóng, khi Tổng thống Trump cân nhắc bước đi tiếp theo. Trong khi đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần, cùng những dấu hiệu mới cho thấy tính chất của cuộc xung đột có thể đang trở nên phức tạp hơn.

Ông Trump đe dọa việc leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vẫn là phương án có thể được chọn.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi ông Trump phát biểu với báo chí ngày 1/10, rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy Iran có liên quan đến vụ cơ phó đâm cơ trưởng trên chuyến bay của FlyDubai.

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump đề cập đến điều này khi một phóng viên hỏi liệu có sự liên quan nào giữa viên phi công đứng sau vụ tấn công và Tehran hay không.

Ông Trump nói: “Dựa trên những gì tôi đang nghe được, câu trả lời là có, nhưng hiện chúng tôi đang điều tra vấn đề này”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng nếu xác định được sự liên quan với Iran, Mỹ sẽ trả đũa.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào sáng 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng các thanh tra xác định nghi phạm đã trải qua quá trình “tẩy não Hồi giáo cực đoan”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Ồ, họ sẽ bị đánh rất mạnh, đừng lo. Các bạn cứ hỏi họ. Họ biết chuyện gì đã xảy ra. Họ sẽ bị đánh rất mạnh”, ông Trump nói.

Trong khi đó, nhóm tàu đang trên đường tới Trung Đông chở tổng cộng hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ.

Nhóm này bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng tàu tuần dương USS Chosin; và nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Makin Island, gồm các tàu đổ bộ USS John P. Murtha và USS Anchorage.

AP dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, điều này nghĩa là có tới 3 tàu sân bay hiện diện trong khu vực từ cuối tháng 10.

Cùng với lực lượng nhân sự hiện đã có mặt tại Trung Đông, động thái mới sẽ đưa quy mô hiện diện của Hải quân Mỹ lên mức cao bất thường, với hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay. Hồi tháng 4, Hải quân Mỹ từng có 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông - lần đầu tiên kể từ năm 2003.

Các tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington đang ở trong khu vực, cùng với nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer. Tàu Washington thường được triển khai tại Thái Bình Dương, nhưng đã được điều tới Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln. Đợt triển khai kéo dài và gian khổ của tàu Lincoln khiến thủy thủ đoàn phải ở trên biển liên tục hơn 260 ngày.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time đăng ngày 1/10, ông Trump đề cập khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới. Ông nói “có khả năng” Mỹ sẽ tăng cường các cuộc không kích tại Iran sau cuộc bầu cử ngày 3/11 ở Mỹ.