Mỹ điều động tàu sân bay thứ ba và 10.000 binh sĩ tới Trung Đông

Theo The Wall Street Journal hai tàu sân bay Mỹ là George H.W. Bush và George Washington đang được triển khai tại Trung Đông. Nếu tàu George Washington tiếp tục ở lại khu vực thay vì trở về căn cứ tại Nhật Bản, thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ tháng 4 Mỹ đồng thời triển khai ba tàu sân bay tại Trung Đông.

Cụm tàu đổ bộ sẵn sàng chiến đấu Makin Island, chở lực lượng thuộc Đơn vị Thủy quân lục chiến số 13 của Mỹ được cho là cũng đã rời căn cứ để tới Trung Đông một ngày sau khi tàu Theodore Roosevelt khởi hành. Số binh sĩ Mỹ được điều động bổ sung lần này ước tính từ 9.000 đến 10.000 người. Khi lực lượng này đến nơi, tổng quân số Mỹ tại Trung Đông sẽ tăng từ khoảng 50.000 lên hơn 60.000 người.

Việc tăng cường lực lượng quân sự với quy mô lớn, cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran, đang làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố cùng ngày, khi được hỏi liệu ông có thể tăng cường các chiến dịch nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Điều đó có thể xảy ra”, qua đó phát đi tín hiệu rằng các cuộc tấn công có thể được nối lại nếu đàm phán thất bại.

Theo WSJ, nếu tàu sân bay thứ ba tiếp tục hoạt động tại Trung Đông, Mỹ sẽ có thêm nhiều phương án và hỏa lực mạnh hơn trong trường hợp Tổng thống Trump quyết định phát động một cuộc tấn công.

Song song với sức ép quân sự, Washington tiếp tục siết chặt các biện pháp kinh tế đối với Tehran. Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/10 áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành ô tô và đường sắt của Iran, trong động thái mới nhất trong chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington đối với nước Cộng hòa Hồi giáo. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với toàn bộ các lĩnh vực này, nhắm vào các công ty sản xuất ô tô, tàu hỏa và các doanh nghiệp chế tạo mà chính quyền Mỹ cho là những nguồn tài chính quan trọng của chính quyền Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, động thái của OFAC nằm trong chiến dịch siết chặt rộng hơn nhằm vào lĩnh vực vận tải của Iran. Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với toàn bộ các hãng hàng không của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm cô lập nước này và các tổ chức hỗ trợ tài chính cho Iran. Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào sáng 2/10, theo giờ Việt Nam, ông Bessent tuyên bố rằng: “Iran đã không đưa được bất kỳ lượng dầu thô nào lên các tàu chở dầu trong tháng 9”. Theo ông Bessent, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt đứt nguồn thu quan trọng nhất của chính quyền Iran và Chiến dịch của Mỹ về kinh tế đang cắt đứt những huyết mạch kinh tế vốn cho phép Tehran tài trợ cho chương trình nghị sự mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ gọi là “khủng bố” của Iran.

Trước sức ép từ Washington, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không né tránh đối thoại với Mỹ, bất chấp việc Iran đã bị Mỹ tấn công ba lần trong thời gian hai bên tiến hành đàm phán. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, phát biểu tại cuộc gặp với các doanh nhân, ông Pezeshkian tuyên bố: “Chúng tôi chưa bao giờ né tránh đối thoại và sẽ không làm như vậy, mặc dù Mỹ đã ba lần nhắm mục tiêu vào đất nước chúng tôi”. Nhà lãnh đạo Iran cũng cho biết có sự phối hợp và hiệp lực giữa những người đứng đầu nhà nước, đồng thời khẳng định các bên đang tìm cách giải quyết những vấn đề và hạn chế hiện nay. Bên cạnh đó, Tehrantuyên bố cũng đang tìm cách mở rộng các tuyến xuất nhập khẩu đường bộ thông qua Pakistan, Iraq, Turkmenistan và Azerbaijan, trong bối cảnh hoạt động giao thương trên biển gặp những hạn chế.

Trong khi đó, ông Esmail Qaani, Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố Iran đang chứng kiến một kỷ nguyên kháng cự mới nhằm chống lại sự bá quyền của Mỹ. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, ông Qaani cho rằng sau cuộc chiến nhằm vào Iran, Mỹ đang phải đối mặt với thất bại trên khắp khu vực, từ Lebanon đến Iraq. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã rút khỏi Iraq cùng toàn bộ năng lực của mình, ám chỉ việc chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài 23 năm của Mỹ tại quốc gia này.