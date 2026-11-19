Theo trang tin của Viện Hải quân Mỹ ngày 18/11, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ xác nhận USS George Washington, tàu sân bay lớp Nimitz đóng tại Nhật Bản, đã rời khu vực hoạt động của Hạm đội 5 và hiện thuộc phạm vi phụ trách của Hạm đội 7. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố những tàu hộ tống đi cùng cũng như điểm đến tiếp theo của tàu sân bay này.

USS George Washington cùng các tàu hộ tống, trong đó có tàu tuần dương USS Robert Smalls và tàu khu trục USS Shoup, đến Trung Đông ngày 19/8 để thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Con tàu rời căn cứ tại Yokosuka (Nhật Bản) từ cuối tháng 5, ban đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Tây Thái Bình Dương, trước khi được điều chuyển đến Trung Đông. Việc triển khai này khiến Mỹ không có tàu sân bay hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong một thời gian.

Trước khi USS George Washington rời đi, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã đến Trung Đông hôm 15/11. Như vậy, hiện khu vực này còn hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, gồm USS Theodore Roosevelt và USS George H.W. Bush, vốn đã hoạt động tại Biển Arab từ tháng 4. Trong thời gian chuyển giao nhiệm vụ, cả ba nhóm tác chiến tàu sân bay từng hiện diện đồng thời tại khu vực trong vài ngày.

Hiện chưa rõ USS George Washington sẽ trở về căn cứ Yokosuka hay ghé một cảng khác trên hành trình di chuyển về phía Đông. Việc điều chuyển tàu sân bay diễn ra khi căng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa được giải quyết, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.